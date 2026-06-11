Παραιτήθηκε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι λόγω διαφωνιών για τις στρατιωτικές δαπάνες

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Βολές κατά του Κιρ Στάρμερ

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του λόγω διαφωνιών γύρω από τις στρατιωτικές δαπάνες, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ότι δεν έχει διαθέσει τους κυβερνητικούς πόρους που απαιτούνται για την υπεράσπιση της χώρας.

Τα υπουργεία Άμυνας και Οικονομικών της Βρετανίας βρίσκονται σε ατέρμονες διαπραγματεύσεις εδώ και μήνες σχετικά με το πώς θα ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις για επέκταση των στρατιωτικών δαπανών, καθυστερώντας από πέρυσι το Σχέδιο Αμυντικών Επενδύσεων της Βρετανίας.

«Δεν καταφέρατε, και το υπουργείο Οικονομικών ήταν απρόθυμο, να διαθέσει τους πόρους που χρειάζεται το έθνος για να υπερασπιστεί τη χώρα σε αυτή τη περίοδο αυξανόμενων απειλών», δήλωσε ο Χίλι στην επιστολή του προς τον Στάρμερ.

Η καθυστέρηση εφαρμογής του Σχεδίου έχει εξοργίσει τη βρετανική αμυντική βιομηχανία, η οποία λέει ότι δεν μπορεί να επενδύσει σε μακροπρόθεσμα προγράμματα για την ασφάλεια της χώρας σε μια περίοδο τεράστιας γεωπολιτικής αστάθειας και με τις ΗΠΑ του Τραμπ να αποδεσμεύονται από την προστασία της Ευρώπης.