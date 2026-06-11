Κοινή ανακοίνωση 22 χωρών κατά του Ιράν – Απαιτούν να σταματήσει «τις επιθέσεις» εναντίον ανθρώπων «στα εδάφη τους»

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«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πρέπει να τερματίσει αυτές τις ενέργειες αμέσως»

Είκοσι δύο κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος στις «επιθέσεις» εναντίον ανθρώπων στα «εδάφη τους» με κοινή ανακοίνωση τους που δόθηκε στη δημοσιότητα τις πρώτες πρωινές ώρες (στα αγγλικά από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στα γαλλικά από το Κε ντ’ Ορσέ).

Οι κυβερνήσεις καταδικάζουν τις «επιθέσεις» στην Ευρώπη, στη βόρεια Αμερική και στην Αυστραλία από ιρανικές κρατικές οντότητες εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πρέπει να τερματίσει αυτές τις ενέργειες αμέσως», τονίζεται στο κείμενο.

Η ομάδα κρατών αυτή (ΗΠΑ, Βρετανία, Αλβανία, Αυστραλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Καναδάς, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία) «καταδικάζει τις απόπειρες φόνων και άλλες κακόβουλες ενέργειες που διαπράττονται στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική και στην Αυστραλία από την υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης, τη δύναμη Κουντς, και το υπουργείο Πληροφοριών και Ασφάλειας του Ιράν».

Κάνουν επίσης λόγο για «πρόσφατη εκστρατεία επιθέσεων στην Ευρώπη εναντίον εβραϊκών κοινοτήτων, ιρανών δημοσιογράφων και αμερικανικών συμφερόντων, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η οργάνωση Χαρακάτ Ασάμπ αλ Γιαμίν αλ Ισλαμίγια και υποστηρίχτηκε από (ιρανούς) ενδιάμεσους».

Η οργάνωση αυτή ανέλαβε την ευθύνη για πυρκαγιές και επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο εναντίον δυο εβραίων, καθώς και για άλλες ενέργειες στην Ευρώπη, αφότου ξέσπασε ο πόλεμος με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.