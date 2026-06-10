Γάλλος στρατιώτης που υπηρετούσε στον Λίβανο σκοτώθηκε από τυχαίο πυροβολισμό σε άσκηση

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Ο 21χρονος υπηρετούσε στο 8ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών

Ένας Γάλλος στρατιώτης που υπηρετούσε στον Λίβανο σκοτώθηκε σήμερα από τυχαίο πυροβολισμό κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του γαλλικού υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο στρατιώτης, ονόματι Φλοριάν Ζιλέ, ήταν 21 ετών και έλαβε αμέσως τις πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, πριν μεταφερθεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο, αναφέρει η δήλωση του υπουργείου, επισημαίνοντας πως παρά την ταχεία κινητοποίηση ο στρατιώτης δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Γάλλος στρατιώτης υπηρετούσε στο 8ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών της Γαλλίας και συμμετείχε σε μια επιχειρησιακή στρατιωτική αποστολή συνεργασίας για την υποστήριξη των Λιβανέζικων Ενόπλων Δυνάμεων, ως εκπαιδευτής μάχης πεζικού.