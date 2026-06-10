Το 61% των Ουκρανών εμπιστεύονται τον Ζελέσνκι και το 73% τον πρώην αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Ζαλούζνι

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Τι άλλο δείχνει η δημοσκόπηση

Τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που πραγματοποίησε το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Κιέβου στις αρχές Ιουνίου δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των Ουκρανών προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σταθεροποιήθηκε σε ποσοστό 61%.

Ταυτόχρονα η εμπιστοσύνη προς τον πρώην αρχηγό των Ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας και νυν πρέσβη της Ουκρανίας στη Μεγάλη Βρετανία φθάνει το 73%.

«Μεταξύ των πολιτικών και των κοινωνικοπολιτικών προσωπικοτήτων του καταλόγου, τα υψηλότερα ποσοστά εμπιστοσύνης καταγράφουν ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ (52% έναντι 19%), ο υπουργός Άμυνας Μιχαήλ Φιόντοροφ (50% έναντι 21%), ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι (61% έναντι 34%) και ο πρωήν κυβερνήτης του Μικολάεφ και επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Μικολάγεφ Βιτάλι Κιμ (47% έναντι 27%)», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ινστιτούτου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, η έρευνα διεξήχθη από τις 7 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου 2026.