Περίπου 20.000 Ιρανοί δεν έχουν νερό μετά τα αμερικανικά πλήγματα – ΗΠΑ και Ισραήλ υπονομεύουν την διπλωματική διαδικασία, λέει το ιρανικό ΥΠΕΞ

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Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε πέντε ιρανικούς πυραύλους

Περίπου 20.000 άνθρωποι δεν έχουν πλέον πρόσβαση σε πόσιμο νερό στη Σιρίκ, πόλη λιμάνι στο νότιο Ιράν, ύστερα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε δύο ταμιευτήρες νερού, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν πλήγματα τη νύχτα στις Τζασκ, Σιρίκ και το νησί Κεσμ, στη νότια ακτή του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένο, σε αντίποινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου στον Κόλπο.

«Δυστυχώς μετά την επίθεση αυτή, 20.000 κάτοικοι της περιοχής δεν έχουν πόσιμο νερό και, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται μεταξύ 45 και 50 βαθμών, οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες γι' αυτούς», σημείωσε αξιωματούχος της τοπικής εταιρείας ύδρευσης, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

«Οι πόροι υπόγειων υδάτων δεν επαρκούν» για να αντικαταστήσουν τους ταμιευτήρες νερού που υπέστησαν βλάβη, διευκρίνισε.

Το Ιράν κατήγγειλε ότι τα αμερικανικά πλήγματα διεξήχθησαν «υπό ψευδές πρόσχημα» και απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις που είχαν στόχο την Ιορδανία και το Μπαχρέιν, συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ.

Οι νέες αυτές συγκρούσεις σημειώθηκαν την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωνε χθες, Τρίτη, ότι βρισκόντουσαν κοντά σε μια «πολύ καλή συμφωνία» για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

Παράλληλα ο ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι κατέρριψε πέντε ιρανικούς πυραύλους που είχαν στο στόχαστρο το Αζράκ, όπου ο ιρανικός στρατός είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι στοχοθέτησε αμερικανική βάση.

«Αναχαιτίσαμε και καταρρίψαμε πέντε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του Αζράκ (…) Δεν υπήρξαν θύματα ούτε υλικές ζημιές», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις, τονίζοντας ότι «δεν θα επιτρέψουν καμία παραβίαση του ιορδανικού εναέριου χώρου από οποιαδήποτε πλευρά».

Νωρίτερα οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, είχαν ανακοινώσει ότι στοχοθέτησαν στην Ιορδανία «αεροπορική βάση και το κέντρο διοίκησης του αμερικανικού στρατού» στο Αζράκ, σύμφωνα με ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Στις αρχές Απριλίου ο ιορδανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι 281 ιρανικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) είχαν στοχοθετήσει τη χώρα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι από αυτά 261 είχαν αναχαιτιστεί.

Σύμφωνα με τις ιορδανικές αρχές, οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν τον τραυματισμό περίπου τριάντα ανθρώπων.

«Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ υπονομεύουν την διπλωματική διαδικασία μέσω παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός»

Οι διπλωματικές προσπάθειες με τις ΗΠΑ δεν μπορούν να προχωρήσουν υπό επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Ισμαήλ Μπαγαΐ, μετά τις συγκρούσεις στη διάρκεια της νύχτας στον Κόλπο ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Ο Μπαγαΐ κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι υπονομεύει την διπλωματία στέλνοντας αντιφατικά μηνύματα, αλλάζοντας τις θέσεις της και παραβιάζοντας επανειλημμένα τη κατάπαυση του πυρός, και πρόσθεσε ότι το Ισραήλ ζημιώνει επίσης τη διαδικασία μέσω επανειλημμένων παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο.

«Δυστυχώς οι ΗΠΑ βλάπτουν αυτή την διπλωματική διαδικασία με τα αντιφατικά μηνύματα που στέλνουν, τις επανειλημμένες αλλαγές θέσης τους και αξιώσεων και, ακόμη χειρότερα, με τις επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός», σημείωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που αναμεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Οποιαδήποτε διπλωματική διαδικασία υπονομεύεται από την προσφυγή στη βία και από τις παράνομες ενέργειες στο πεδίο», πρόσθεσε και σημείωσε: «Μετά τα γεγονότα στη διάρκεια της νύχτας, χρειάζεται να επανεκτιμήσουμε (την διπλωματική οδό με την Ουάσινγκτον) ... οποιαδήποτε διπλωματική διαδικασία απαιτεί τουλάχιστον σταθερό περιβάλλον».