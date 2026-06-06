Στη Μαδρίτη έφτασε ο πάπας Λέων ΙΔ’

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Επταήμερη επίσκεψή του στη χώρα για κοινωνικά ζητήματα και τη μετανάστευση

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ προσγειώθηκε σήμερα το πρωί στη Μαδρίτη, πρώτο σταθμό της επταήμερης επίσκεψής του στην Ισπανία, στη διάρκεια της οποίας θα επικεντρωθεί κυρίως σε κοινωνικά ζητήματα και τη μετανάστευση.

Από το αεροπλάνο που τον μετέφερε από τη Ρώμη στη Μαδρίτη ο πάπας δήλωσε ότι ελπίζει το ταξίδι του να δώσει ένα καλό παράδειγμα στον κόσμο. «Μπορούμε να στείλουμε ένα πολύ καλό μήνυμα (…) φιλανθρωπίας και σεβασμού για κάθε ανθρώπινο ον», τόνισε.

Στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης τον πάπα υποδέχθηκαν ο Ισπανός βασιλιάς Φελίπε Στ’ και η σύζυγός του Λετίθια.

Στη συνέχεια ο Λέων ΙΔ’ πρόκειται να μεταβεί στα βασιλικά ανάκτορα από όπου θα εκφωνήσει ομιλία, ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιήσει επίσκεψη σε κοινωνικό κέντρο. Η πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στην Ισπανία θα ολοκληρωθεί με μια προσευχή κοντά στο στάδιο της Ρεάλ Μαδρίτης, το Σαντιάγο Μπερναμπέου, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν περίπου 400.000 άνθρωποι.

Αύριο Κυριακή περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι εκτιμάται ότι θα παρακολουθήσουν μια λειτουργία του στην καρδιά της Μαδρίτης, στην Πλατεία Θιμπέλες, ένα από τα διασημότερα αξιοθέατα της ισπανικής πρωτεύουσας που συνήθως αποτελεί χώρο συγκέντρωσης οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τη Δευτέρα ο Λέων ΙΔ’ θα εκφωνήσει ομιλία στο ισπανικό κοινοβούλιο, κάτι που κάνει πρώτη φορά ένας πάπας. Εξάλλου θα ευλογήσει τον νέο πύργο της περίφημης βασιλικής Sagrada Família στη Βαρκελώνη, η κατασκευή της οποίας ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα και σήμερα είναι η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο.

Στη συνέχεια ο Λέων ΙΔ’ θα μεταβεί περίπου 2.000 χιλιόμετρα μακριά, στο αρχιπέλαγος των Κανάριων Νησιών, βασική πύλη εισόδου μεταναστών από την Αφρική στην Ισπανία.

Ο πάπας, που αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία το μεταναστευτικό, θα συναντηθεί εκεί την Πέμπτη και την Παρασκευή με μετανάστες, καθώς και με εκπροσώπους οργανώσεων αρωγής.

Θα τον υποδεχθεί ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος στη συνέχεια θα παραστεί σε τελετή προς τιμή των χιλιάδων μεταναστών που έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στην Ευρώπη (1.172 το 2025 σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης).