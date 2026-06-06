Προωθείται ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία – Κατέλαβε τον οικισμό Σεβτσένκο στο Χάρκοβο

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«Πλήξαμε μία εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου και μία στρατιωτική βάση», γωστοποίησε ο Ζελένσκι

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε τον οικισμό Σεβτσένκο που βρίσκεται στην περιοχή του Χάρκοβο, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν επιβεβαίωσε άμεσα την αναφορά από το πεδίο της μάχης.

Ζελένσκι: Πλήξαμε μία εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου και μία στρατιωτική βάση

Ουκρανικά drones έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας μία εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στα νότια της Ρωσίας, αλλά και μία στρατιωτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη στη βόρεια Ρωσία, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μία ανάρτησή του στο Χ.

«Η Ρωσία πρέπει να τελειώσει τον πόλεμό της και να σταματήσει τις επιθέσεις της κατά της ζωής. Οποιαδήποτε μορφή αδικίας κατά της Ουκρανίας θα λάβει μία δίκαιη απάντηση». έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.