Τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση στην Ζαπορίζία της Ουκρανίας

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Μαίνεται ο πόλεμος στην Ευρώπη

Ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενη βόμβα στη νότια πόλη Ζαπορίζια της Ουκρανίας προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων των δέκα, όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης.

Το Κρεμλίνο λέει ότι οι ουκρανικές επιθέσεις στις αποθήκες της διαδικτυακής εταιρείας λιανικών πωλήσεων Wildberries έπληξαν τις επιχειρήσεις

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι επιχειρήσεις υπέστησαν συνέπειες μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε αποθήκες που ανήκουν στην μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακών πωλήσεων της Ρωσίας Wildberries.

Τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν δύο μεγάλα κέντρα διανομής στις πόλεις Κατόφσκ και Ελεκτροστάλ το Σάββατο, προκαλώντας πυρκαγιές και διακόπτοντας τις δραστηριότητες της εταιρείας Wildberries, η οποία διαχειρίζεται πάνω από 20 εκατομμύρια παραγγελίες ημερησίως.

Ερωτηθείς για τις επιθέσεις, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους: «Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, επειδή απώλειες είχαν τόσο η ίδια η εταιρεία όσο και μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

Ο ίδιος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της Ουκρανίας ότι η Wildberries διαχειρίζεται στρατιωτικές προμήθειες που χρησιμοποιεί η Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.