Συναγερμός στην Γερμανία: Άνδρας πυροβόλησε αστυνομικό και κρατά ομήρους παιδιά στο Ντόρτμουντ

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Ο ύποπτος φέρεται να είναι Σέρβος υπήκοος

Σήμανε συναγερμός στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση μετά τον πυροβολισμό αστυνομικού και πληροφορίες για ομηρία παιδιών.

Το περιστατικό εκτυλίσσεται στην περιοχή Höchsten, με τις γερμανικές αρχές να έχουν αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις στο σημείο.

Σύμφωνα με τη BILD, ένας άνδρας φέρεται να ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα και να κρατά δύο μικρά παιδιά ως ομήρους, αφού προηγουμένως είχε πυροβολήσει αστυνομικό κατά τη διάρκεια επιχείρησης.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας φέρεται να προκάλεσε επεισόδιο σε εστιατόριο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να κρατούσε ρόπαλο, να απείλησε πελάτες και να έκανε χρήση σπρέι πιπεριού.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο και τράπηκε σε φυγή. Όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν, ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε μέσα από το τζάμι του οχήματος, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό.

Ο αστυνομικός, σύμφωνα με γερμανικά μέσα, φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο, γεγονός που φαίνεται ότι απέτρεψε σοβαρότερο τραυματισμό.

Ταμπουρώθηκε σε σπίτι

Μετά τον πυροβολισμό, ο άνδρας φέρεται να κατέφυγε σε κατοικία στην περιοχή Höchsten.

Εκεί, σύμφωνα με τη BILD, φέρεται να κρατά δύο παιδιά ως ομήρους, με τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας να βρίσκονται στο σημείο.

Οι γερμανικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει πλήρως όλες τις λεπτομέρειες που μεταδίδονται για την ομηρία, ωστόσο έχουν επιβεβαιώσει ότι υπήρξε χρήση πυροβόλου όπλου και τραυματισμός αστυνομικού.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ στο σημείο επιχειρούν βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ειδικές ομάδες ελέγχουν το κτίριο όπου έχει ταμπουρωθεί ο ύποπτος, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό προστασίας και βαλλιστικές ασπίδες.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση χωρίς να υπάρξει περαιτέρω κίνδυνος για τα παιδιά, τους κατοίκους ή τους αστυνομικούς.

Ποιος είναι ο ύποπτος

Κατά τη BILD, ο ύποπτος φέρεται να είναι Σέρβος υπήκοος.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί επίσημες λεπτομέρειες για τα κίνητρά του, τη σχέση του με τα παιδιά ή το αν υπήρχε προηγούμενη γνωστή εμπλοκή του με τις αρχές.

Η γερμανική αστυνομία παραμένει εξαιρετικά φειδωλή στις επίσημες ανακοινώσεις, καθώς πρόκειται για ενεργό περιστατικό υψηλού κινδύνου.

Το Ντόρτμουντ παρακολουθεί με αγωνία την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς οι πληροφορίες για παιδιά που φέρονται να κρατούνται όμηροι έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία.

Οι αρχές επιχειρούν να αποφύγουν οποιαδήποτε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση, ενώ η προτεραιότητα είναι η ασφαλής απελευθέρωση των παιδιών και η σύλληψη του υπόπτου.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή και αναμένονται νεότερες επίσημες ανακοινώσεις από τη γερμανική αστυνομία.