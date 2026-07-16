Μια νεοναζί τρανς, που εκδόθηκε από την Τσεχία στη Γερμανία, μεταφέρθηκε τελικά σε ανδρική φυλακή

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Το 2022 ο τότε Σβεν Λίμπιχ διατάραξε μια «πορεία υπερηφάνειας» της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στην πόλη Χάλε

Μια νεοναζί τρανς, που εκδόθηκε χθες, Τετάρτη, από την Τσεχία στη Γερμανία, μεταφέρθηκε τελικά σε ανδρική φυλακή αφού προηγουμένως είχε οδηγηθεί σε γυναικεία, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Η Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ –μέχρι πρότινος Σβεν Λίμπιχ– έφθασε χθες στη Γερμανία και αρχικά μεταφέρθηκε σε γυναικεία φυλακή της πόλης Κέμνιτς, στο κρατίδιο της Σαξονίας, και αργότερα μέσα στην ημέρα σε ανδρική φυλακή, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης του κρατιδίου.

Η απόφαση ελήφθη από ειδικούς σε συνεννόηση με τις σωφρονιστικές αρχές και ο υπουργός Δικαιοσύνης του κρατιδίου δεν είχε καμία συμμετοχή στην απόφαση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Είναι καλό που η φυλακή ξεκαθάρισε σύντομα τα πράγματα και δεν σύρθηκε σε θεατρινισμούς», δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης της Σαξονίας Κοστάντσε Γκάιερτ.

Η 55χρονη Λίμπιχ είναι γνωστή προσωπικότητα της ακροδεξιάς στην ανατολική Γερμανία, εδώ και δεκαετίες. Εξαφανίστηκε τον περασμένο Αύγουστο, αφού δεν εμφανίστηκε σε φυλακή για να εκτίσει ποινή 18 μηνών φυλάκισης που της είχε επιβληθεί για δυσφήμηση και υποκίνηση φυλετικού μίσους.

Τον Απρίλιο συνελήφθη στη δυτική Τσεχία, με βάση ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι τσεχικές αρχές απέρριψαν όλα τα αιτήματα της για να αποφύγει την έκδοση.

Στα τέλη του 2024, ο τότε Σβεν Λίμπιχ είχε αλλάξει φύλο, δηλώνοντας γυναίκα, μετά την τροποποίηση του σχετικού νόμου που διευκόλυνε αυτήν την αλλαγή στα μητρώα. Η ενέργειά του θεωρήθηκε ότι είχε ως στόχο να γελοιοποιήσει τον γερμανικό νόμο περί αυτοπροσδιορισμού που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς και τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2024.

Η σημερινή κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς έχει ανακοινώσει ότι θα επανεξετάσει τον νόμο αυτόν.

Το 2022 ο Σβεν Λίμπιχ διατάραξε μια «πορεία υπερηφάνειας» της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στην πόλη Χάλε, χαρακτηρίζοντας τους συμμετέχοντες «παράσιτα της κοινωνίας», σύμφωνα με ακτιβιστές.