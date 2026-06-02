Ντόναλντ Τραμπ: Οι συζητήσεις με το Ιράν συνεχίζονται

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Διαψεύδει τις πληροφορίες από την Τεχεράνη ότι έχουν σταματήσει οι διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης συνεχίζονται «χωρίς διακοπή», διαψεύδοντας τις πληροφορίες που έλεγαν ότι το Ιράν διέκοψε τον διάλογο λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο.

«Το πού θα οδηγήσει αυτό, δεν το ξέρουμε», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

«Οι ψευδείς πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι ΗΠΑ σταμάτησαν να συνομιλούν πριν από μερικές ημέρες είναι ψευδείς και λανθασμένες», πρόσθεσε. «Οι συζητήσεις μας συνεχίστηκαν αδιάλειπτα πριν από τέσσερις ημέρες, τρεις ημέρες, δύο ημέρες, μία ημέρα και σήμερα», υπογράμμισε.