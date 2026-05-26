Τραγωδία στο Βέλγιο: Τρένο έπεσε πάνω σε σχολικό λεωφορείο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση – Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά

0

Οι μπάρες ασφαλείας ήταν κατεβασμένες και τα προειδοποιητικά φώτα λειτουργούσαν τη στιγμή της σύγκρουσης

Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα στο Βέλγιο όταν ένα τρένο έπεσε πάνω σε σχολικό λεωφορείο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση κοντά στην πόλη Μπούγκενχαουτ της Φλάνδρας, μετέδωσε το RTL TV επικαλούμενο τον υπουργό Μεταφορών Ζαν-Λικ Κρικ, ενώ την είδηση επιβεβαίωσε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μαξίμ Πρεβό.

Το σχολείο από το οποίο προέρχονταν οι μαθητές είναι ένα τοπικό σχολείο για μαθητές με ειδικές ανάγκες.

Η εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας Αν Μπερζέ δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα VRT ότι επτά μαθητές, ο οδηγός και ένας συνοδός ενήλικας επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο. Διευκρίνισε επίσης ότι κανένας από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε.

Σε τοπική συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στις 12:30, εκπρόσωπος της δικαστικής αρχής επιβεβαίωσε ότι «καταγράφηκαν τέσσερα θύματα: δύο μαθητές ηλικίας 15 και 12 ετών, ο 27χρονος συνοδός ενήλικας και ο 49χρονος οδηγός του λεωφορείου».

«Τα υπόλοιπα πέντε παιδιά νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα, αλλά η κατάστασή τους είναι σταθερή», συμπλήρωσε.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 08:08 το πρωί σε ισόπεδη διάβαση κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Μπούγκενχαουτ, σε απόσταση περίπου 23 χιλιομέτρων από τις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τον Φρεντερίκ Σακρέ, εκπρόσωπο της διαχειρίστριας εταιρείας του βελγικού σιδηροδρομικού δικτύου Infrabel, «το μίνιμπας χτυπήθηκε από ένα τρένο που επρόκειτο να σταματήσει στον επόμενο σταθμό».

Οπως δήλωσε ο Κρικ, κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι οι προστατευτικές μπάρες στη διάβαση είχαν κατέβει.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν πάντως πολύ ασαφείς.

Ο Σακρέ είπε ότι η μπάρα ήταν κατεβασμένη και το φανάρι κόκκινο. «Έχουμε πλάνα που το δείχνουν», είπε ο ίδιος.

Το τρένο που το χτύπησε ταξίδευε με περίπου 120 χλμ./ώρα και επρόκειτο να αρχίσει να φρενάρει καθώς πλησίαζε έναν σταθμό που βρισκόταν περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά.

Το μινιμπάς στη συνέχεια «εκτοξεύτηκε περίπου 15 μέτρα πάνω σε έναν μεταλλικό πυλώνα που στήριζε μερικά από τα καλώδια της ισόπεδης διάβασης», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Infrabel.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν έγραψε στο X: «με βαθιά μου θλίψη πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο Μπούγκενχαουτ. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες πολύ κουράγιο», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X.

Ο υπουργός ευχαρίστησε επίσης τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών «για την ταχεία αντίδρασή τους στον τόπο του δυστυχήματος».

Εκπρόσωποι της βελγικής αστυνομίας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να σχολιάσουν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε «συντετριμμένη».

«Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους αγαπημένους τους. Σήμερα, η Ευρώπη θρηνεί μαζί με το Βέλγιο», δημοσίευσε στο X.

Το Βέλγιο, όπου ένα πυκνό σιδηροδρομικό δίκτυο διασταυρώνεται περνώντας μέσα από πόλεις και χωριά, έχει ιστορικό σε δυστυχήματα σε ισόπεδες διαβάσεις.

Το 2025 πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τέτοια δυστυχήματα, όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της η Infrabel, ο μικρότερος αριθμός που έχει καταγραφεί από το 2020.