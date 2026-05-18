«Η νέα πρόταση του Ιράν είναι ανεπαρκής, υπάρχει κίνδυνος να ξαναρχίσει ο πόλεμος», λένε στις ΗΠΑ

Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε: «Δεν σημειώνουμε πραγματικά μεγάλη πρόοδο»

Το Ιράν έδωσε μια επικαιροποιημένη πρόταση για μια συμφωνία με στόχο να τεθεί τέλος στον πόλεμο, αλλά ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η πρόταση αυτή δεν παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής για την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσαν ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος και μια καλά ενημερωμένη πηγή για το θέμα αυτό στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει μια συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά εξετάζει το ενδεχόμενο να ξαναρχίσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις λόγω της απόρριψης από την Τεχεράνη πολλών αιτημάτων του και της άρνησής της να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ο Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει την ομάδα των κορυφαίων συμβούλων του σε θέματα εθνικής ασφαλείας στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου την Τρίτη για να συζητήσει τις στρατιωτικές επιλογές, δηλώνουν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το Axios.

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε ότι εάν το Ιράν δεν αλλάξει τη θέση του, οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις «μέσω των βομβών».

Πρόσθεσε ότι η αντιπρόταση του Ιράν, η οποία κοινοποιήθηκε στις ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών, έχει μόνο συμβολικές βελτιώσεις στην τελευταία εκδοχή της, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Δεν σημειώνουμε πραγματικά μεγάλη πρόοδο. Βρισκόμαστε σε πολύ σοβαρή θέση σήμερα. Η πίεση είναι πάνω τους για να απαντήσουν με τον σωστό τρόπο», υπογράμμισε.