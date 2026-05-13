Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εννοεί να αναγκάσει δημοσιογράφους να αποκαλύψουν τις πηγές τους

Τραμπ: «Όταν τα μέσα ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων λένε ότι ο εχθρός μας, το Ιράν, τα πάει καλά από στρατιωτική σκοπιά εναντίον μας, πρόκειται σχεδόν για προδοσία»

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλαντς υπερασπίστηκε χθες Τρίτη τις δικαστικές κλητεύσεις που επιδόθηκαν σε δημοσιογράφους για να αναγκαστούν να παραδώσουν στις αρχές έγγραφα και αρχεία και να αποκαλύψουν τις πηγές τους, στο πλαίσιο ερευνών για διαρροές απορρήτων.

Αν και δεν αναφέρθηκε σε κανένα μέσο ονομαστικά, οι δηλώσεις του κ. Μπλαντς καταγράφτηκαν την επομένη της δημοσίευσης άρθρου της Wall Street Journal που ανέφερε ότι η εφημερίδα έλαβε κλητεύσεις από ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων που απαιτεί τα αρχεία δημοσιογράφων της που κάλυψαν νευραλγικής σημασίας θέματα που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια, ειδικά το πόλεμο στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επίσης χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε κάποιο μέσο, εξεμάνη για την κάλυψη του πολέμου.

«Όταν τα μέσα ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων λένε ότι ο εχθρός μας, το Ιράν, τα πάει καλά από στρατιωτική σκοπιά εναντίον μας, πρόκειται σχεδόν για προδοσία καθώς πρόκειται για τόσο ψευδή και γκροτέσκα θέση», ανέφερε μέσω Truth Social.

«Η προσαγωγή στη δικαιοσύνη όσων επιδίδονται σε διαρροές, μοιράζονται τα μυστικά του έθνους μας με δημοσιογράφους -θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την εθνική μας ασφάλεια και τη ζωή στρατιωτών μας- αποτελεί προτεραιότητα για αυτή την κυβέρνηση», τόνισε ο Τοντ Μπλαντς μέσω X.

«Οποιοσδήποτε μάρτυρας, είτε είναι ρεπόρτερ είναι όχι, που έχει στην κατοχή του πληροφορίες για αυτούς τους εγκληματίες δεν θα πρέπει να εκπλαγεί αν λάβει κλήτευση σχετικά με παράνομη διαρροή διαβαθμισμένου υλικού», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Τζέρναλ, το υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αποφασισμένο «να περάσει στην επίθεση» και να εντοπίσει ποιοι έκαναν διαρροές στα ΜΜΕ, ιδίως αφότου άρχισε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Κατά το ρεπορτάζ της, ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε στον υπηρεσιακό υπουργό Μπλαντς -πρώην προσωπικό δικηγόρο του- πακέτο με ρεπορτάζ που θεωρεί επιζήμια για την αμερικανική εθνική ασφάλεια στο οποίο είχε κολλήσει post-it με τη λέξη «προδοσία».

«Θα αντιμετωπίσουμε με σθένος αυτή την απόπειρα στραγγαλισμού κι εκφοβισμού της δημοσιογραφικής δουλειάς εκ των ων ουκ άνευ», ήταν η αντίδραση του Ασόκ Σίνχα, διευθυντή επικοινωνίας της Dow Jones, μητρικής εταιρείας της WSJ.

Ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας έχει εδώ και πολλά χρόνια εξαιρετικά τεταμένες σχέσεις με μεγάλο μέρος των αμερικανικών ΜΜΕ, κατακεραυνώσει κάθε τόσο τις «ψευδείς ειδήσεις», μιλά για «εχθρούς του λαού» και άλλα.

Την περασμένη χρονιά, το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ προχώρησε στην κατάργηση πολιτικής που είχε αρχίσει να εφαρμόζεται επί των ημερών του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των δημοσιογράφων, περιορίζοντας την καταφυγή σε διαδικασία που τους αναγκάζει να αποκαλύπτουν τις πηγές τους.

Τον Ιανουάριο, στο πλαίσιο άλλης έρευνας για διαρροή διαβαθμισμένων εγγράφων, πράκτορες της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) έκαναν έφοδο στο σπίτι μιας ρεπόρτερ της Washington Post και κατέσχεσαν ηλεκτρονικές συσκευές της. Μέτρο που η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) χαρακτήρισε «πολύ ασυνήθιστο».