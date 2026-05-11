Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται για οικονομική βοήθεια 455 εκατ. ευρώ για την ανοικοδόμηση της Συρίας

Τα χρήματα θα δοθούν μέσα στην επόμενη διετία

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για οικονομική βοήθεια, συνολικού ύψους 455 εκατομμυρίων ευρώ, για την ανοικοδόμηση της Συρίας.

Σήμερα στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε το Φόρουμ Συντονισμού της Εταιρικής Σχέσης για τη Συρία, που έχει στόχο το συντονισμό όλων των διεθνών προσπαθειών για βοήθεια, ανοικοδόμηση και ανάπτυξη της Συρίας. Το Φόρουμ, υπό την συμπροεδρία της Επιτρόπου για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούιτσα και του Σύρου Υπουργού Εξωτερικών, Ασάαντ Χασάν αλ-Σαϊμπάνι, συγκέντρωσε εκπροσώπους από κράτη μέλη, χώρες εταίρους, τα Ηνωμένα Έθνη και μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

«Η συνάντηση επιβεβαίωσε την ακλόνητη δέσμευση της ΕΕ για μια ειρηνική μετάβαση, χωρίς αποκλεισμούς, με προτεραιότητα στις ανάγκες και τις προσδοκίες όλων των Σύρων, για να διασφαλιστεί ένα σταθερό και ευημερούν μέλλον για τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή», τονίζει η Επιτροπή.

Η Επίτροπος Σούιτσα ανακοίνωσε τη συνεισφορά της ΕΕ, ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ, για την αποκατάσταση του Νοσοκομείου Al-Rastan στη Χομς. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του πακέτου κοινωνικοοικονομικής ανάκαμψης, ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ, που ανακοίνωσε η Επίτροπος Σουίτσα κατά την επίσκεψή της στη Δαμασκό τον Ιούνιο του 2025. Η ΕΕ εργάζεται επίσης για τη διάθεση επιπλέον 280 εκατομμυρίων ευρώ για το 2026 και το 2027.

«Μετά από χρόνια καταστροφής υπό το καθεστώς Άσαντ, οι ανάγκες κοινωνικοοικονομικής ανάκαμψης και ανοικοδόμησης της Συρίας είναι τεράστιες. Η ΕΕ συνεχίζει να χρησιμοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη και τη δύναμη σύγκλησής της για να υποστηρίξει τη Συρία στην αναζωογόνηση της οικονομίας της και στην επανασύνδεση των κοινοτήτων», τονίζει η Επιτροπή, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η επίσκεψη της Προέδρου της Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα στη Δσμασκό, τον περασμένο Ιανουάριο, είχε ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Συρία ανοίγει το δρόμο για συμφιλίωση και ανάκαμψη».