Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ψεύτικα χιλιόμετρα

0

Το ποσοστό σε χώρες των Βαλκανίων είναι ακόμα μεγαλύτερο

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν γυρισμένα χιλιόμετρα. Αυτή την διαπίστωση έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέροντας ότι το ποσοστό σε χώρες των Βαλκανίων είναι ακόμα μεγαλύτερο.

Στις περισσότερες χώρες το γύρισμα των χιλιομέτρων είναι ποινικό αδίκημα, καθώς εκτός της οικονομικής ζημίας, ο αγοραστής κινδυνεύει, μη γνωρίζοντας τις πραγματικές ανάγκες συντήρησης ή επισκευής του οχήματος. Στην Ελλάδα, προκειμένου ο εισαγωγέας μεταχειρισμένων να αποφύγει τις αστικές ευθύνες από την πώληση αυτοκινήτου με ψευδή και αλλοιωμένα στοιχεία, παροτρύνει τον πελάτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, να εκτελωνίσει ο ίδιος το όχημα, ώστε στη συνέχεια να μην είναι δυνατό να επιληφθούν τα ελληνικά δικαστήρια για την απάτη.

«Η σύσταση είναι σαφής. Πριν την αγορά εισαγόμενου μεταχειρισμένου, ο αγοραστής πρέπει να απευθύνεται σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για να ενημερωθεί για το ιστορικό του αυτοκινήτου στο εξωτερικό. Σε καμιά περίπτωση, δεν πρέπει να αποδέχεται τον εκτελωνισμό στο όνομα του, καθώς κινδυνεύει να βρεθεί υπόλογος και για ζητήματα λαθρεμπορίας. Εύλογο είναι ότι τα εγχώρια μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αποτελούν ασφαλέστερη επιλογή, καθώς μπορούν να εντοπιστούν όλες οι σημαντικές πληροφορίες και το ιστορικό», αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΕΑΑ.