Με πόλεμο απειλεί ο Τραμπ το Ιράν και χαρακτηρίζει «ηλίθια» την πρόταση της Τεχεράνης

«Η εκεχειρία βρίσκεται... στην Εντατική»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε σήμερα την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ «ηλίθια πρόταση», αφού την αποκάλεσε απαράδεκτη μια μέρα νωρίτερα.

«Η εκεχειρία βρίσκεται... στην Εντατική», είπε ο Τραμπ, υποσχόμενος «ολοκληρωτική νίκη» εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Θα έχουμε μια ολοκληρωτική νίκη. Θεωρητικά, έχουμε ήδη μια ολοκληρωτική νίκη από στρατιωτικής άποψης», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η ταχεία απόρριψη της απάντησης του Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει, παρατείνοντας την παράλυση της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ.