Αυξήθηκε ο αριθμός των Ευρωπαίων που έχουν αρνητική γνώμη για τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με μεγάλη δημοσκόπηση

Τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων έχουν αρνητική γνώμη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αριθμός που αυξήθηκε πολύ τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με μεγάλη δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Το ίδιο ποσοστό βλέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως «δύναμη σταθερότητας σε έναν αβέβαιο κόσμο», σύμφωνα με αυτό το ευρωβαρόμετρο, έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις 27 χώρες μέλη της ΕΕ.

Σε σχέση με το περασμένο φθινόπωρο, το ποσοστό των Ευρωπαίων που δεν έχουν θετική γνώμη για τις Ηνωμένες Πολιτείες (74%) αυξήθηκε κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες.

Συγκριτικά, οι πολίτες της ΕΕ έχουν σε ποσοστό 83% αρνητική γνώμη για τη Ρωσία, 61% για την Κίνα και 41% για την Ινδία.

Το ποσοστό των Ευρωπαίων που έχουν θετική εικόνα για τις ΗΠΑ δεν ξεπερνά πλέον το 24%.

Θα πρέπει να δει κανείς εδώ ένα αποτέλεσμα των δασμών που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ; Των βλέψεων του Αμερικανού προέδρου στη Γριλανδία, ή ακόμη κάποιου είδους απογοήτευση που συνδέεται με τον πόλεμο που διεξάγει η χώρα του στη Μέση Ανατολή;

Ερωτηθείσα σχετικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να δώσει κάποια ερμηνεία.

«Όπως ξέρετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας σημαντικός εταίρος για εμάς, και εργαζόμαστε μαζί τους με εποικοδομητικό τρόπο σε όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος που μοιραζόμαστε», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής, η Αριάνα Ποντέστα, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Εξάλλου, πολλοί Ευρωπαίοι (81%) υποστηρίζουν την ιδέα κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας της Ένωσης, ποσοστό που είναι το υψηλότερο των τελευταίων 20 ετών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τα μέσα Μαρτίου έως τις αρχές Απριλίου και στις 27 χώρες μέλη της ΕΕ. Απάντησαν περισσότεροι από 26.000 πολίτες της ΕΕ.