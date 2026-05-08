Δέκα Ιρανοί ναυτικοί τραυματίστηκαν και πέντε αγνοούνται μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ορμούζ

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να διαπιστώσουν τι συνέβη με τους υπόλοιπους

Δέκα ναυτικοί τραυματίστηκαν και πέντε αγνοούνται μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ και τη γύρω περιοχή, από τις οποίες χτυπήθηκε ένα φορτηγό πλοίο, ανέφερε ένας Ιρανός αξιωματούχος.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ πριν από έναν μήνα, κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας το Ιράν και οι ΗΠΑ αντάλλαξαν πυρά.

«Κατά τη διάρκεια των επιθετικών ενεργειών των Αμερικανών την περασμένη νύχτα στα Στενά του Ορμούζ και τη Θάλασσα του Μακράν (κόλπος του Ομάν), ένα φορτηγό πλοίο που βρισκόταν κοντά στα χωρικά ύδατα του Μινάμπ χτυπήθηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες», είπε ο Μοχαμάντ Ραντμέχρ, τοπικός αξιωματούχος στην επαρχία Χορμοζγκάν, τον οποίο επικαλείται το ιρανικό πρακτορείο Mehr.

«Δέκα τραυματισμένοι ναυτικοί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και οι τοπικές αρχές και οι ομάδες έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να διαπιστώσουν τι συνέβη με τους υπόλοιπους πέντε», πρόσθεσε.

Ο Ραντμέχρ δεν διευκρίνισε αν το συγκεκριμένο πλοίο ήταν ο στόχος των πυρών, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Λίγο νωρίτερα, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετέδωσε ότι ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σε νέα αεροπορικά πλήγματα σήμερα και έπληξε πολλά άδεια δεξαμενόπλοια που επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.