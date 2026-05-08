Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας

Υπήρξαν ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ για «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας, έπειτα από ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών.

«Η δράση που αναλήφθηκε χθες το βράδυ συνιστά μία κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εκεχειρίας. Εντούτοις, οι δυνάμεις προάσπισης της χώρας κατάφεραν ένα σκληρό πλήγμα στον εχθρό και απώθησαν τις επιθέσεις του με όλη τους την ισχύ», διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου, Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Οι ΗΠΑ είπαν πως «στοχοθέτησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις» χθες, αφού πλοία τους δέχθηκαν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, διαβεβαίωσε πως η εκεχειρία, που εφαρμόστηκε πριν από έναν μήνα, παραμένει σε ισχύ, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.