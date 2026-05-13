Η Γερουσία των ΗΠΑ επικύρωσε τον διορισμό του Κέβιν Γουόρς στην προεδρία της FED

Η αμερικανική Γερουσία επικύρωσε σήμερα τον διορισμό του υποψηφίου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Γουόρς, ως προέδρου της ισχυρής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Οι γερουσιαστές επικύρωσαν τον διορισμό του ως επικεφαλής του χρηματοπιστωτικού θεσμού που καθορίζει τα αμερικανικά επιτόκια και επηρεάζει μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας.

Ο Γουόρς μένει να ορκιστεί πριν αναλάβει οριστικά τα καθήκοντά του για μια θητεία τεσσάρων ετών.

Ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, ο οποίος συνήθιζε να κινείται στους επιχειρηματικούς κύκλους, έπεισε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη θέση αυτή. Έστω και αν αυτό εγείρει ερωτήματα για την ικανότητά του να εμποδίζει τις παρεμβάσεις του αρχηγού του κράτους, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο 56χρονος Γουόρς επιστρέφει στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα ύστερα από 20 χρόνια, αφού εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα ως κεντρικός τραπεζίτης. Ήταν 35 ετών όταν διορίστηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Fed, ο νεότερος διοικητής στην ιστορία της.