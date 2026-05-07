«Άναψε» πάλι ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή: Πυρά ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς – Εκρήξεις σε Μπαντάρ Αμπάς και Κεσμ

«Χαμός» και πάνω από την Τεχεράνη

Φαίνεται να σπάσει η εύθραστη εκεχειρία στην Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς υπάρχουν σοβαρά επεισόδια με πυρά εκατέρωθεν.

Το πρακτορείο Fars, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, έγραψε επικαλούμενο ενημερωμένο στρατιωτικό αξιωματούχο ότι οι εκρήξεις το βράδυ της Πέμπτης συνδέονταν με επίθεση του αμερικανικού στρατού σε ιρανικό δεξαμενόπλοιο.

Το ίδιο μέσο ανέφερε ότι, μετά την επίθεση, η Ισλαμική Δημοκρατία έπληξε «εχθρικές μονάδες» στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ, αναγκάζοντάς τες να υποχωρήσουν.

Παράλληλα, το ιρανικό κρατικό πρακτορείο Mizan, επικαλούμενο πηγές, μετέδωσε ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν στο Κεσμ προκλήθηκαν από την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας απέναντι σε αρκετά μικρά drones.

Στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφόρησαν βίντεο που φέρονται να δείχνουν αντιαεροπορικά πυρά στον ουρανό πάνω από την Τεχεράνη, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας και στη δυτική πλευρά της πρωτεύουσας, χωρίς επίσημη εξήγηση για την προέλευση της απειλής. Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές και αναπαραγωγές σε περιφερειακά μέσα, θεωρείται πιθανό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με υποστήριξη των ΗΠΑ, να συμμετείχαν στην επίθεση στο νησί Κεσμ, κάτι που τα ιρανικά μέσα σχολιάζουν προειδοποιώντας ότι, αν επιβεβαιωθεί, «θα πληρώσουν πολύ βαρύ τίμημα».