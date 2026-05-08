Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για χανταϊό: «Δεν είναι ούτε η αρχή μιας επιδημίας, ούτε μιας πανδημίας»

Το εύρος της εστίας μόλυνσης από χανταϊό η οποία εντοπίστηκε σε κρουαζιερόπλοιο θα πρέπει να «μείνει περιορισμένο» εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και εάν οι χώρες επιδείξουν «αλληλεγγύη», δήλωσε σήμερα ο ΠΟΥ που εκτιμά ωστόσο ότι είναι «πιθανό» να υπάρχουν και άλλα κρούσματα.

Το πλοίο MV Hondius, που πραγματοποιούσε το ταξίδι από την Αργεντινή στο Πράσινο Ακρωτήρι, είναι στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής από τότε που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι τρεις επιβάτες πέθαναν και ότι η ύποπτη αιτία ήταν ο χανταϊός.

Έξι χρόνια μετά την Covid, ο ΠΟΥ εμφανίζεται ωστόσο καθησυχαστικός ως προς αυτή την εστία λοίμωξης από χανταϊό, που μπορεί να προκαλέσει οξύ αναπνευστικό σύνδρομο.

«Αυτό δεν είναι η αρχή μιας επιδημίας, Δεν είναι η αρχή μιας πανδημίας, αλλά είναι η ιδανική ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι οι επενδύσεις στην έρευνα για παθογόνους παράγοντες όπως αυτός είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οι θεραπείες, τα τεστ ανίχνευσης και τα εμβόλια σώζουν ζωές», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη η Μαρία Βαν Κέρκοβ, η οποία διευθύνει το Τμήμα Πρόληψης και Προετοιμασίας για επιδημίες και πανδημίες του ΠΟΥ.

«Δεν πρόκειται για Covid, ούτε για γρίπη. Η μετάδοση είναι πολύ διαφορετική», πρόσθεσε.

«Πιστεύουμε» ότι το επεισόδιο αυτό «θα μείνει περιορισμένο εάν τα μέτρα δημόσιας υγείας εφαρμοστούν και εάν όλες οι χώρες επιδείξουν αλληλεγγύη», δήλωσε από την πλευρά του ο Αμπντιραχμάν Μαχάμουντ, διευθυντής επιχειρήσεων στο Τμήμα Συναγερμού και Αντιμετώπισης εκτάκτων υγειονομικών καταστάσεων του ΠΟΥ.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γεμπρεγέσους δήλωσε από την πλευρά του ότι «αν και πρόκειται για σοβαρό περιστατικό, ο ΠΟΥ εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία είναι μικρός».

Οι αξιωματούχοι έκαναν τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια της πρώτης συνέντευξης Τύπου που διοργάνωσε ο ΠΟΥ από την αρχή αυτής της κρίσης, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα

«Έως σήμερα, οκτώ κρούσματα έχουν αναφερθεί, εκ των οποίων τρία κατέληξαν στον θάνατο. Πέντε από αυτά τα οκτώ κρούσματα επιβεβαιώθηκε ότι οφείλονται στον χανταϊό», δήλωσε ο Τέντρος.

«Λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο της επώασης του ιού (του στελέχους των) Άνδεων, που μπορεί να φτάσει τις έξι εβδομάδες, είναι πιθανόν να αναφερθούν περισσότερα κρούσματα», πρόσθεσε.

Δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε ειδική θεραπεία κατά του ιού που μπορεί να μεταδοθεί με την επαφή με τρωκτικά και του οποίου το στέλεχος των Άνδεων, που βρέθηκε σε επιβάτες που μολύνθηκαν, είναι το μόνο που είναι γνωστό για κρούσματα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Το MV Hondius, που έκανε από την 1η Απριλίου κρουαζιέρα στον Ατλαντικό, είναι καθ΄οδόν από το Πράσινο Ακρωτήρι προς τα Κανάρια Νησιά, όπου οι περίπου 150 εναπομείναντες επιβάτες και μέλη πληρώματος θα παρακολουθούνται πριν τους επιτραπεί να πάρουν το αεροπλάνο για να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Πλέον κανείς δεν έχει συμπτώματα πάνω στο πλοίο, σύμφωνα με την εταιρία που διοργανώνει την κρουαζιέρα, την Oceanwide Expeditions. Ο ΠΟΥ επιβεβαιώνει: «Δεν υπάρχει επιβάτης ή μέλος πληρώματος που είναι συμπτωματικός πάνω στο πλοίο, κάτι που είναι ενθαρρυντικό», υπογράμμισε η Βαν Κέρκοβ.

Η εταιρία είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα ότι τριάντα επιβάτες, συμπεριλαμβανομένης της σορού του πρώτου ανθρώπου που πέθανε, εγκατέλειψαν την κρουαζιέρα σε μια ενδιάμεση στάση στις 24 Απριλίου στο βρετανικό νησί της Αγίας Ελένης.

Ο ΠΟΥ «ενημέρωσε τις 12 χώρες, των οποίων οι πολίτες αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη. Αυτές οι 12 χώρες είναι ο Καναδάς, η Δανία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Νέα Ζηλανδία, ο Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, η Σιγκαπούρη, η Σουηδία, η Ελβετία, η Τουρκία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

«Τακτική επαφή με τον καπετάνιο»

Ανακοίνωσε επίσης ότι η Αργεντινή στέλνει προς πέντε χώρες περίπου 2.500 κιτ για την ανίχνευση του χανταϊού.

Οι τρεις επιβάτες που πέθαναν από τότε που άρχισε η κρουαζιέρα είναι μια Γερμανίδα και ένα ζευγάρι Ολλανδών που ταξίδευαν εδώ και μήνες στη Νότια Αμερική.

Το ζευγάρι αυτό περιηγήθηκε στην Αργεντινή, στη Χιλή, στην Ουρουγουάη και εκ νέου στην Αργεντινή στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Αργεντινής.

Ταξίδεψαν στο πλαίσιο μιας διαμονής «παρατήρησης πουλιών, που περιλάμβανε επισκέψεις σε μέρη όπου υπάρχει το είδος του αρουραίου που είναι γνωστό ότι είναι φορέας του ιού των Άνδεων», εξήγησε σήμερα ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

Το MV Hondius αναμένεται αυτό το Σαββατοκύριακο στα Κανάρια Νησιά (Ισπανία). Ο Τέντρος εξήγησε ότι είναι σε "τακτική επαφή με τον καπετάνιο του πλοίου, όπως έκανε και σήμερα το πρωί».

«Μου είπε ότι το ηθικό έχει σαφώς βελτιωθεί από τότε που το πλοίο ξανάρχισε το ταξίδι του. Τον ευχαριστώ για όλα όσα έκανε για την προστασία των ανθρώπων που έχει υπό την ευθύνη του», δήλωσε.