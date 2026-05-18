«Βέτο» της Κίνας για την συμμετοχή της Ταϊβάν στην ετήσια γ.σ. του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Η Ταϊπέι αρνείται να δεχθεί ότι είναι μέρος του κομμουνιστικού κράτους του Πεκίνου

Οι χώρες μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας απέρριψαν σήμερα την πρόταση να προσκαλέσουν την Ταϊβάν στην ετήσια γενική συνέλευσή του στη Γενεύη της Ελβετίας, αφού η Κίνα απείλησε ότι θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της νήσου.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, που ξεκίνησε σήμερα, η Κίνα έλαβε τον λόγο μαζί με το Πακιστάν, για να αντιταχθεί στην πρόταση και οι άλλες χώρες δέχτηκαν να αποκλείσουν την Ταϊβάν.

«Η Κίνα δεν συμφωνεί με τη συμμετοχή της περιοχής της Κίνας, της Ταϊβάν, με οποιαδήποτε μορφή», είπε ένας εκπρόσωπος της Κίνας. Το Παλάου, που ήταν μία από τις χώρες που στήριζαν την πρόταση για την πρόσκληση της Ταϊβάν στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (WHA) με την ιδιότητα του παρατηρητή, σχολίασε ότι ο αποκλεισμός της είναι αδικαιολόγητος και υπάρχει ο κίνδυνος έτσι να αποδυναμωθεί η παγκόσμια επιτήρηση των ασθενειών και ο διαμοιρασμός πληροφοριών.

Η Ταϊβάν έχει αποκλειστεί από τους περισσότερους διεθνείς οργανισμούς λόγω των αντιρρήσεων του Πεκίνου, που την θεωρεί δικό του έδαφος. Ωστόσο, συμμετείχε ως παρατηρητής, από το 2009 μέχρι το 2016, στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, επί προεδρίας του Μα Γινγκ-τζέου, ο οποίος είχε υπογράψει συμφωνίες-ορόσημα με την Κίνα για το εμπόριο και τον τουρισμό. Από την επόμενη χρονιά όμως η Κίνα άρχισε να μπλοκάρει τη συμμετοχή της αφού η τότε πρόεδρος Τσάι Ινγκ-ουέν αρνήθηκε να συμφωνήσει με τη θέση του Πεκίνου ότι τόσο η Κίνα όσο και η Ταϊβάν είναι μέρη της «μίας Κίνας».