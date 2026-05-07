Οι ΗΠΑ καλούν το Ιράν να αποφυλακίσει τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

Οι υποστηρικτές της προειδοποιούν πως η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρυμένης υγείας της

Οι ΗΠΑ κάλεσαν σήμερα το Ιράν να αποφυλακίσει την 54χρονη Ναργκίς Μοχαμαντί, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, καθώς υποστηρικτές της προειδοποιούν πως η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρυμένης υγείας της.

«Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και λαμβάνει απολύτως ανεπαρκή φροντίδα. Καλούμε το ιρανικό καθεστώς να την απελευθερώσει αμέσως και να της παράσχει την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα. Ο κόσμος παρακολουθεί», υπογραμμίζει ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ράιλι Μπαρνς, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η Μοχαμαντί κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2023 ενώ βρισκόταν στη φυλακή για την εκστρατεία της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και της κατάργησης της θανατικής ποινής στο Ιράν. Όπως έγινε γνωστό, υπέστη έμφραγμα στα τέλη Μαρτίου και διακομίστηκε σε νοσοκομείο στο βορειοδυτικό Ιράν την 1η Μαΐου καθώς η υγεία της παρουσίαζε ραγδαία επιδείνωση, σύμφωνα με την οικογένειά της, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.