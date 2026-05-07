Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε δρόμο της πόλης Λιντς στην Αυστρία

Το περιστατικό έγινε έξω από ένα μπαρ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα συμβάν με πυροβολισμούς στην αυστριακή πόλη Λιντς, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δύο γυναίκες και ένας άνδρας σκοτώθηκαν στο περιστατικό, το οποίο συνέβη σε δημόσιο δρόμο.

Η εφημερίδα Kronen Zeitung γράφει ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από μια παμπ. Ο ηλικιωμένος άνδρας σκότωσε πρώτα τις δύο γυναίκες και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό, επισηνάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Περαιτέρω επίσημες λεπτομέρειες δεν ακόμη διαθέσιμες.