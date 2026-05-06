Νετανιάχου για Ιράν: «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο»

0

Βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Τραμπ

Είμαστε έτοιμοι «για κάθε σενάριο», τόνισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου ασφαλείας που συγκάλεσε σήμερα, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως υπάρχουν αρκετές πιθανότητες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν απειλώντας ταυτόχρονα με νέους βομβαρδισμούς.

«Είμαστε σε διαρκή επαφή με τους φίλους μας στις ΗΠΑ. Μιλάω με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσω ξανά μαζί του αργότερα», είπε ο Νετανιάχου. Υπογράμμισε πως υπάρχει «πλήρης συντονισμός» ενεργειών με την Ουάσινγκτον και ότι πρωταρχικοί στόχοι παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και η διάλυση των δυνατότητων της Τεχεράνης να επαναλάβει τη διαδικασία εμπλουτισμού, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.