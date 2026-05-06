«Θέλουν να μας αναγκάσουν τα παραδοθούμε», λένε οι Ιρανοί για την τακτική των Ηνωμένων Πολιτειών

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι περιμένει από την Κίνα να έχει ρόλο στη «μεταπολεμική περίοδο» στη Μέση Ανατολή

Ο κύριος διαπραγματευτής του Ιράν, ο Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει να πετύχει την «παράδοση» της Τεχεράνης με μια «νέα στρατηγική» που έχει στόχο να «καταστρέψει τη συνοχή της χώρας».

«Ο εχθρός, στη νέα στρατηγική του, επιδιώκει, μέσω του ναυτικού αποκλεισμού, της οικονομικής πίεσης και χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης, να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε», δήλωσε ο Γαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η απάντηση της Τεχεράνης στις απόψεις των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόταση των 14 σημείων του Ιράν δεν έχει δοθεί ακόμη στο Πακιστάν, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο το ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι περιμένει από την Κίνα να έχει ρόλο στη Μέση Ανατολή

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι περιμένει από την Κίνα να παίξει έναν ρόλο στη «μεταπολεμική περίοδο» στη Μέση Ανατολή, στο τέλος μιας επίσκεψης στο Πεκίνο με φόντο τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση της περιφερειακής σύγκρουσης, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Το Ιράν εμπιστεύεται την Κίνα και βασίζεται σε αυτήν για να συνεχίσει να παίζει ενεργό ρόλο στην προώθηση της ειρήνης και στην επίλυση της σύγκρουσης στην περιοχή, όπως και για την υποστήριξη της εγκαθίδρυσης μιας νέας μεταπολεμικής περιφερειακής τάξης, ικανής να συνδυάζει ανάπτυξη και ασφάλεια», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Αμπάς Αραγτσί.