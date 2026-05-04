Ζελένσκι: Η πρόταση για κατάπαυση του πυρός την 9η Μαΐου δεν είναι σοβαρή

0

Τόνισε ότι η Ουκρανία δεν έχει λάβει ακόμη κανένα επίσημο αίτημα

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι απέρριψε σήμερα την πρόταση για κατάπαυση του πυρός για μία μόνο ημέρα στον Ρώσο-ουκρανικό πόλεμο ως «μη σοβαρή», τονίζοντας ότι το Κίεβο δεν έχει λάβει ακόμη καμία επίσημη πρόταση.

Το Κρεμλίνο έχει ανακοινώσει ότι μια πιθανή κατάπαυση του πυρός, που συζητήθηκε από τους προέδρους της Ρωσίας και των ΗΠΑ, θα αφορά την 9η Μαΐου, επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί των Ναζί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία εορτάζεται με στρατιωτική παρέλαση, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία για τις 8-9 Μαΐου κήρυξε η Μόσχα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε σήμερα διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, ο στρατός θα τηρήσει μονομερή κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου «με βάση την απόφαση του ανώτατου ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν».

Το υπουργείο προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι αν η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις «θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου».