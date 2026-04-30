Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε κι άλλος ένας τραυματίστηκε από drone της Χεζμπολάχ

Συνεχίζονται οι μάχες σώμα με σώμα στον Λίβανο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα τον θάνατο ενός στρατιώτη στον νότιο Λίβανο, ανεβάζοντας σε τέσσερις τον αριθμό των θυμάτων τους αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, στις 17 Απριλίου.

Ο 19χρονος Λιέμ Μπεν Χεμό «σκοτώθηκε σε μάχη στον νότιο Λίβανο», σύμφωνα με την ενημέρωση από τις IDF, στην οποία επισημαίνεται πως τραυματίστηκε επίσης ένας ισραηλινός στρατιώτης.

Όπως γράφουν οι Times of Israel, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε το πρωί επίθεση με δύο drones-καμικάζι εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή Καντάρα. Το ένα αναχαιτίστηκε, αλλά το δεύτερο εξερράγη κοντά στους στρατιώτες, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Από τις 2 Μαρτίου, όταν το Ισραήλ άρχισε ξανά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεμπολάχ, 17 ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).