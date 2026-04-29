Ο αμερικανικός αποκλεισμός των λιμανιών δοκιμάζει το Ιράν – Ο Γαλιμπάφ καλεί για ενότητα

Η τακτική των ΗΠΑ παραλύει την οικονομία της χώρας

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ απηύθυνε σήμερα έκκληση για «ενότητα» απέναντι στις ΗΠΑ, οι οποίες με τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλλει κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως είπε ο Γαλιμπάφ, στοχεύουν στη δημιουργία «εσωτερικών διχασμών» και στο να «διαλύσουν» εκ των έσω το Ιράν.

«Ο εχθρός έχει περάσει σε μια νέα φάση και θέλει να ενεργοποιήσει την οικονομική πίεση και τις εσωτερικές διαιρέσεις μέσω του ναυτικού αποκλεισμού (των ιρανικών λιμανιών) και μια εκστρατεία μέσω των μέσων ενημέρωσης, για να μας αποδυναμώσει ή ακόμα και να μας οδηγήσει σε κατάρρευση εκ των έσω», δήλωσε ο Γαλιμπάφ, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «διχάζει τη χώρα σε δύο ομάδες: σκληροπυρηνικούς και μετριοπαθείς, και αμέσως μετά μιλάει για ναυτικό αποκλεισμό για να αναγκάσει το Ιράν να υποταχθεί μέσω της οικονομικής πίεσης και της εσωτερικής διχόνοιας», συνέχισε.

«Η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της νέας συνομωσίας του εχθρού είναι η διατήρηση της ενότητας», υποστήριξε.

Ανακοινώνοντας στις 21 Απριλίου την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, ο Τραμπ επικαλέστηκε ως δικαιολογία για αυτήν την απόφαση τον «σοβαρό διχασμό στους κόλπους της ιρανικής κυβέρνησης».

Από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, η ιρανική ηγεσία καταγράφει σημαντικές απώλειες: ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ και ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης Μοχαμάντ Πακπούρ σκοτώθηκαν τις πρώτες ώρες του πολέμου. Λίγες ημέρες αργότερα, τον Μάρτιο, σκοτώθηκε ο Αλί Λαριτζανί, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που διαδέχτηκε τον πατέρα του, δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από την αρχή του πολέμου. Ο νέος αρχηγός των Φρουρών, ο Αχμάντ Βαχιντί και ο επικεφαλής της ασφάλειας Μοχαμάντ Μπαγέρ Ζολγάντρ, περιορίζονται μόνο στη δημοσίευση γραπτών μηνυμάτων. Άλλα υψηλόβαθμα στελέχη, όπως ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν στηρίζουν μια πολιτική διπλωματικών επαφών με τις ΗΠΑ, αλλά χωρίς να δέχονται παραχωρήσεις.

Ο Γαλιμπάφ έχει αυξήσει την πολιτική του επιρροή και ισχύ μέσα στη χώρα από την αρχή του πολέμου και ήταν ο επικεφαλής διαπραγματευτής κατά τη διάρκεια του μοναδικού μέχρι σήμερα γύρου απευθείας συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, ο οποίος παραλύει την οικονομία της χώρας, σε αντίποινα για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την πιθανότητα ενός αποκλεισμού που θα διαρκέσει «για πολλούς μήνες» κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε χθες Τρίτη με ηγέτες της πετρελαϊκής βιομηχανίας, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.