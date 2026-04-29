«Τέρμα πια το καλό παιδί!»: Ο Τραμπ απειλεί με νέα ανάρτηση τους Ιρανούς καλώντας τους «να βάλουν μυαλό»

«Το Ιράν δεν μπορεί να έρθει στα συγκαλά του»

«Οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να βάλουν μυαλό, και γρήγορα!», απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social την ώρα που οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται στο σημείο μηδέν εδώ και πολλές ημέρες.

«Το Ιράν δεν μπορεί να έρθει στα συγκαλά του. Δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν μια μη πυρηνική συμφωνία. Καλό θα ήταν να λογικευτούν σύντομα!» έγραψε στην ανάρτησή του.

«No more Mr. Nice Guy!» (Τέρμα πια το καλό παιδί!). Αυτός είναι ο τίτλος της ανάρτησης που συνοδεύεται από ένα φωτομοντάζ που δείχνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ με γυαλιά "Top Gun", μαύρο κοστούμι και γραβάτα κρατώντας ένα αυτόματο όπλο και στο φόντο ένα πολεμικό σκηνικό εκρήξεων και φωτιάς.