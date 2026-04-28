Αυστρία: Ξεκίνησε η δίκη για τον σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη το 2024

0

Ο 21χρονος κατηγορούμενος θα δηλώσει ένοχος στις βασικές κατηγορίες

Ξεκίνησε σήμερα η δίκη ενός 21χρονου που κατηγορείται ότι σχεδίαζε ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη το 2024, η οποία απετράπη την τελευταία στιγμή, με την δικηγόρο του να διευκρινίζει ότι θα δηλώσει ένοχος στις βασικές κατηγορίες.

Ο κατηγορούμενος, ένας Αυστριακός που αναφέρεται ως Μπέραν Α., συνελήφθη στις 7 Αυγούστου 2024, μία ημέρα πριν από την πρώτη εκ των τριών προγραμματισμένων συναυλιών της Αμερικανίδας σταρ της ποπ στη Βιέννη. Και οι τρεις συναυλίες ακυρώθηκαν, προς απογοήτευση των θαυμαστών της.

Η δίκη στο Βίνερ Νόιστατ, κοντά στη Βιέννη, θα επικεντρωθεί και σε άλλες ενέργειες πέραν της σχεδιαζόμενης επίθεσης.

Ο Μπέραν Α., που σύμφωνα με τους εισαγγελείς ορκίστηκε πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, κατηγορείται επίσης μαζί με τον σλοβακικής καταγωγής Άρντα Κ. ότι σχεδίαζαν επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, στις οποίες δεν προχώρησαν, και ότι βοήθησαν έναν τρίτο άνδρα που συνελήφθη με την υποψία ότι πραγματοποίησε επίθεση με μαχαίρι στη Μέκκα.

«Δηλώνει ένοχος αναφορικά με την όλη υπόθεση της Τέιλορ Σουίφτ», δήλωσε η δικηγόρος του Μπέραν Α., η Άννα Μάιρ, πριν από την έναρξη της δίκης σήμερα το πρωί, προσθέτοντας ότι θα δηλώσει αθώος για τις άλλες κατηγορίες.

Ο Άρντα Κ. θα δηλώσει ένοχος ότι ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη με την πρόθεση να πραγματοποιήσει επίθεση στην οποία ωστόσο δεν προχώρησε, δήλωσε ο δικηγόρος του Νταβίντ Γιοντλμπάουερ πριν από τη δίκη.

Και οι δύο κατηγορούμενοι κάλυψαν τα πρόσωπά τους όταν εισήλθαν στην αίθουσα του δικαστηρίου, κάτι που είναι συνηθισμένο σε γερμανόφωνες χώρες προκειμένου να μην μπορεί να τους αναγνωρίσει κανείς από φωτογραφίες.

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον Μπέραν Α. ότι απέκτησε διαδικτυακά οδηγίες για την κατασκευή του είδους των βομβών που χρησιμοποιεί το Ισλαμικό Κράτος, ότι παρασκεύασε ποσότητα εκρηκτικού τριυπεροξειδίου της τριακετόνης και ότι προσπάθησε να αγοράσει όπλα παρανόμως για τη σχεδιαζόμενη επίθεση.

Έχει κατηγορηθεί για διάφορα αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία καθώς και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και για το ότι αποτέλεσε επικίνδυνη απειλή, και αντιμετωπίζει κάθειρξη 10-20 ετών εάν καταδικαστεί.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται επίσης ότι τα δύο αυτά πρόσωπα και ο τρίτος άνδρας σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν μία επίθεση ο καθένας στη Μέση Ανατολή πριν από τις συναυλσίες της Σουίφτ τον Μάρτιο του 2024: ο Μπεράν Α. στο Ντουμπάι, ο Άρντα Κ. στην Κωνσταντινούπολη και ο τρίτος άνδρας στη Μέκκα.

Ενώ καθένας εξ αυτών ταξίδεψε στην πόλη που είχε προκαθοριστεί, μόνο ο τρίτος άνδρας πιστεύεται ότι προχώρησε στην επίθεση –συνελήφθη με την κατηγορία ότι μαχαίρωσε αξιωματούχο ασφαλείας στο Μεγάλο Τζαμί της Μέκκας. Συνεχίζει να είναι υπό κράτηση στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η σημερινή είναι η πρώτη από τις τέσσερις προγραμματισμένες ημέρες της δίκης. Η τελευταία έχει οριστεί για τις 21 Μαΐου και δεν είναι σαφές εάν θα χρειαστούν και άλλες συνεδριάσεις.