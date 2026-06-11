Ο Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στη δίκη για την υπόθεση του Σήφη Βαλυράκη – «Ήταν μια βίαια δολοφονία»

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«Δεν στέκει σε καμία περίπτωση ότι έπεσε στη θάλασσα»

Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε με το Σήφη Βαλυράκη την ημέρα του θανάτου του τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Ο πρώην πρωθυπουργός ανεβαίνοντας σήμερα στο βήμα του μάρτυρα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, όπου δικάζονται δυο ψαράδες κατηγορούμενοι για το θάνατο του πρώην υπουργού, ανακάλεσε στη μνήμη του την τελευταία συζήτηση τους και μίλησε για τη φιλία που διατηρούσαν επί σειρά ετών.

«Θεωρώ τιμή μου που γνώρισα στη ζωή μου το Σήφη Βαλυράκη» είπε ο Αντώνης Σαμαράς ξεκινώντας την κατάθεση του και περιέγραψε τον Σήφη Βαλυράκη ως «ένα ανυποχώρητο και έντιμο πολιτικό».

«Ήταν ένας άνθρωπος που προσέφερε πολλά. Ακέραιος και ανυποχώρητος, ήταν αληθινός. Από μέσα του ανάβλυζε η αλήθεια. Ήταν ακραία έντιμος» ανέφερε χαρακτηριστικά .

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως η φιλία του με το Σήφη Βαλυράκη εδραιώθηκε την περίοδο που τον καλούσε στο Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών να μιλήσει ως βουλευτής της ΝΔ, για την εξωτερική πολιτική. Όπως ανέφερε οι απόψεις τους για τα εθνικά θέματα ταυτίζονταν καθώς πίστευαν ότι «δεν συζητάς με ένα πειρατή».

Αφορμή για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη μοιραία ημέρα στάθηκε η δημοσίευση άρθρου του Αντώνη Σαμάρα για τα εθνικά θέματα.

«Είχε γράψει και εκείνος σχετικό άρθρο που δημοσιεύτηκε μετά το θάνατο του…», κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς ο οποίος μίλησε για τη συντριβή που αισθάνθηκε όταν ενημερώθηκε για το θάνατο του.

«Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ένας τέτοιος άνθρωπος μπορούσε να πεθάνει… πάνω του έτρεχε μια ροή ελευθερίας» είπε και εξέφρασε την πεποίθηση πως δολοφονήθηκε βίαια.

«Πρόκειται περί δολοφονίας…Ήταν μια βίαια δολοφονία, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που μπορούσε να φύγει. Γι αυτό ο συγκλονισμός ήταν τεράστιος και το κενό που άφησε τεράστιο…» κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός και απέκλεισε το ενδεχόμενο ο Σηφης Βαλυράκης, λόγω της ηλικίας του, να έπεσε μόνος στη θάλασσα.

«Ήταν ΟΥΚας», ανέφερε σημειώνοντας πως γνώριζε τη θαλάσσια περιοχή καθώς θεωρούσε καταφύγιο του την Ερέτρια και «είναι ντροπή να υπονοήσει κάποιος το αντίθετο».

«Θεωρώ κωμικό ανέκδοτο ότι δεν ξέρει τη θάλασσα…Δεν στέκει σε καμία περίπτωση ότι έπεσε στη θάλασσα. Αδύνατο να πιστέψω ότι δεν μπόρεσε να δαμάσει τη θάλασσα σε μια περιοχή που γνώριζε . Είναι αστείο…» είπε και απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την φυσική και διανοητική κατάσταση του Σήφη Βαλυράκη είπε πως «ήταν πολύ ζωηρός», «άφοβος και άδολος».

«Σκαρφάλωνε στα στρατιωτικά αεροπλάνα! Ένας Κρητικός λεβέντης, που έκανε το παράτολμο εγχείρημα να περάσει απέναντι στην Αλβανία κολυμπώντας…» είπε και συμπλήρωσε: «φαίνεται ότι το έχει η μοίρα ότι όποιος περνά τα 70 να θεωρείται παροπλισμένος, δεν είναι έτσι».

Ο μάρτυρας χαρακτήρισε «αίλουρο» τον Σήφη Βαλυράκη.

«Είναι για εμένα αδιανόητο να πεθάνει αν δεν υπήρχε μια στιγμή δολοφονίας», τόνισε.

Ο Αντώνης Σαμαράς δέχτηκε ερώτηση και για την υπόθεση των υποκλοπών.

«Είχατε ενδείξεις για την παρακολούθησή σας και πιστεύετε ότι ο Βαλυράκης ήταν ένα πρόσωπο που θα ενδιέφερε αυτούς που παραβίασαν το κρατικό απόρρητο για να σας παρακολουθήσουν;» ήταν η ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου που εκπροσωπεί την οικογένεια Βαλυράκη με τον Αντώνη Σαμαρά να απαντά ότι εκείνη την περίοδο δεν γνώριζε ότι τον παρακολουθούν.

«Ούτε μπορούσαμε να γνωρίζουμε με τον Σήφη αν παρακολουθούνται οι συνομιλίες, αναδρομικά μπορώ να αξιολογήσω ότι κάποιοι που ενδιαφέρονται να ξέρουν θα ενδιαφέρονταν να ξέρουν τι σκέφτεται και τι λέει ο Σήφης Βαλυράκης…Πράγματι με παρακολουθούσαν. Μέχρι σήμερα ακόμη περιμένω να μάθω τους λόγους της παρακολούθησης μου και η Πολιτεία το νόημα της παρακολούθησης μου».

Μαρία Ζαχαροπούλου