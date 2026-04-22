Ο Τραμπ θεωρεί πιθανή την επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν στις επόμενες ημέρες

Δίνει ορίζοντα 72 ωρών

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε «πιθανό» να επαναληφθούν οι συνομιλίες με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες, σε ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων που είχε σήμερα με δημοσιογράφο της New York Post.

«Είναι πιθανό! Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε απαντώντας σε μια δημοσιογράφο της ταμπλόιντ, που τον ρώτησε για την πιθανότητα διεξαγωγής συνομιλιών εντός των επόμενων «36 έως 72 ωρών», δηλαδή μέχρι την Παρασκευή.

Παράλληλα, μια πηγή τόνισε στο Reuters ότι ο Τραμπ δεν έχει ορίσει χρονοδιάγραμμα για την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι παρατείνει την εκεχειρία για να επιτρέψει διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, χωρίς να δώσει νέα προθεσμία.