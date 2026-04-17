Γιατί οι ΗΠΑ θα καθυστερήσουν τις αποστολές όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες

0

Εσθονία και Λιθουανία έχουν ενημερωθεί, ήδη, για το συγκεκριμένο θέμα

Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν ορισμένους Ευρωπαίους ομολόγους τους ότι οι αποστολές όπλων που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως πιθανώς να καθυστερήσουν καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να εξαντλεί τα αποθέματα όπλων, δήλωσαν πέντε πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι καθυστερήσεις υπογραμμίζουν τον βαθμό με τον οποίο ο πόλεμος κατά του Ιράν που άρχισε με αεροπορικές επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, έχει αρχίσει να μείωνει τα αποθέματα των ΗΠΑ σε ορισμένα κρίσιμα όπλα και πυρομαχικά.

Οι πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς οι επικοινωνίες δεν ήταν δημόσιες, είπαν ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες θα υποστούν τις συνέπειες, όπως οι χώρες στην περιοχή της Βαλτικής και στη Σκανδιναβία.

Ορισμένα από τα εν λόγω όπλα αγοράστηκαν από ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS), αλλά δεν έχουν ακόμη παραδοθεί, πρόσθεσαν οι πηγές. Αυτές οι παραδόσεις πιθανότατα θα καθυστερήσουν, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι σε Ευρωπαίους αξιωματούχους σε διμερή μηνύματα τις τελευταίες ημέρες, ανέφεραν οι πηγές.

Σήμερα οι τα υπουργεία Άμυνας της Εσθονίας και της Λιθουανίας δήλωσαν στο Reuters ότι οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τις χώρες του για πιθανές καθυστερήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρέπεμψαν τους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο.

«Ο στρατός της Αμερικής είναι ο πιο ισχυρός στον κόσμο και θα διασφαλίσουμε ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ και εκείνες των συμμάχων μας και εταίρων μας διαθέτουν ότι χρειάζονται για να πολεμήσουν και να κερδίσουν», δήλωσε ένα εκπρόσωπος του Πενταγώνου. «Για επιχειρησιακούς λόγους ασφαλείας, δεν θα σχολιάσουμε οποιαδήποτε απαίτηση συμμάχων ή εταίρων ή συνεχιζόμενες προσπάθειες για την υποστήριξη τους.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παραπονιούνται ότι οι καθυστερήσεις, τους θέτουν σε δύσκολη θέση.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα FMS, οι ξένες χώρες αγοράζουν όπλα αμερικανικής κατασκευής με την υλικοτεχνική βοήθεια και τη συγκατάθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον έχει πιέσει τους Ευρωπαίους εταίρους του ΝΑΤΟ να αγοράσουν περισσότερο υλικό αμερικανικής κατασκευής υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων μέσω του προγράμματος FMS, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας μετατόπισης της ευθύνης για τη συμβατική άμυνα της Ευρώπης από τις ΗΠΑ στους Ευρωπαίους εταίρους.

Ωστόσο, τέτοιες παραδόσεις όπλων συχνά καθυστερούν, προκαλώντας απογοήτευση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου ορισμένοι αξιωματούχοι εξετάζουν ολοένα και περισσότερο συστήματα όπλων που κατασκευάζονται στην Ευρώπη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι τα όπλα είναι απαραίτητα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και κατηγορούν τα ευρωπαϊκά έθνη που δεν βοήθησαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ακόμη και πριν από τον πόλεμο του Ιράν, οι ΗΠΑ είχαν ήδη αποσύρει αποθέματα όπλων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων πυροβολικού, πυρομαχικών και αντιαρματικών πυραύλων από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022 και το Ισραήλ ξεκίνησε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα στα τέλη του 2023.

Από την έναρξη της εκστρατείας στο Ιράν, η Τεχεράνη έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους και drones σε χώρες του Κόλπου. Οι περισσότεροι έχουν αναχαιτιστεί, συμπεριλαμβανομένων των αναχαιτιστικών πυραύλων PAC-3 Patriot, στους οποίους, για παράδειγμα, βασίζεται η Ουκρανία για να υπερασπιστεί τις ενεργειακές και τις στρατιωτικές υποδομές της από βαλλιστικούς πυραύλους, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι πηγές μίλησαν με υπό τον όρο ότι δεν θα κατονομαστούν ορισμένες από τις χώρες που επηρεάζονται από τις καθυστερήσεις αυτές. Ορισμένες έχουν σύνορα με τη Ρωσία και, ως εκ τούτου, ο ρυθμός των παραδόσεων όπλων μπορεί να θεωρηθεί ευαίσθητη αμυντική πληροφορία.

Στα όπλα, οι αποστολές των οποίων θα καθυστερήσουν, περιλαμβάνονται διάφορα είδη πυρομαχικών, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για επιθετικούς όσο και για αμυντικούς σκοπούς, ανέφεραν οι πηγές.