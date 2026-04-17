Ο Τραμπ λέει ότι θα συνεργαστεί με το Ιράν για την ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου και τη μεταφορά του στις ΗΠΑ

Περιμένει να υλοποιηθεί η συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σήμερα στο πρακτορείο Reuters ότι η Ουάσιγκτον θα συνεργαστεί με το Ιράν για την ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου και τη μεταφορά του πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα το κάνουμε μαζί. Θα μπούμε μαζί με το Ιράν, με χαλαρούς ρυθμούς, θα κατεβούμε και θα αρχίσουμε να σκάβουμε με βαριά μηχανήματα. Θα το φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ» είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε και πάλι «πυρηνική σκόνη» το εμπλουτισμένο ουράνιο και πρόσθεσε ότι θα ανακτηθεί «πολύ σύντομα».

Ο Τραμπ μιλά για «πυρηνική σκόνη» γιατί πιστεύει ότι μόνο αυτό απέμεινε μετά τους βομβαρδισμούς των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Στη συνέντευξή του επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ μέχρι να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία με το Ιράν. Πρόσθεσε ότι πιθανότατα οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτό το Σαββατοκύριακο και, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πάει και ο ίδιος στο Ισλαμαμπάντ αν και «δεν το έχει αποφασίσει» οριστικά.