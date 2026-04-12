Τραμπ: Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα αρχίσει αμέσως να αποκλείει τα Στενά του Ορμούζ – Όποιος Ιρανός μας πυροβολήσει θα καταστραφεί στην κόλαση

0

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα αρχίσει αμέσως να αποκλείει τα Στενά του Ορμούζ και επίσης θα απαγορεύσει οποιοδήποτε πλοίο σε διεθνή ύδατα έχει πληρώσει διόδια στο Ιράν.

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά σε ανάρτηση στο Truth Social ώρες αφότου οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν τελείωσαν χωρίς συμφωνία. Ο Τραμπ είπε πως η συνάντηση "πήγε καλά, τα περισσότερα σημεία συμφωνήθηκαν" αλλά πρόσθεσε πως οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

"Με άμεση ισχύ, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το Καλύτερο στον Κόσμο, θα αρχίσει τη διαδικασία ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ οποιουδήποτε και όλων των Πλοίων που προσπαθούν να εισέλθουν, ή να φύγουν, από τα Στενά του Ορμούζ", είπε ο Τραμπ, ο οποίος αντιτίθεται σφόδρα στην ιδέα το Ιράν να επιβάλει στα πλοία διόδια προκειμένου να διέλθουν από τα στενά.

"Έδωσα επίσης εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό μας να αναζητήσει και να απαγορεύσει οποιοδήποτε πλοίο σε Διεθνή Ύδατα έχει πληρώσει διόδια στο Ιράν. Κανείς που πληρώνει παράνομα διόδια δεν θα έχει ασφαλή δίοδο στην ανοιχτή θάλασσα", είπε.