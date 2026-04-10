Τζέι Ντι Βανς: Οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να «τείνουν χείρα συνεργασίας» – Οι Ιρανοί να «μην προσπαθήσουν να μας ξεγελάσουν»

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αναμένει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν θα είναι θετικές

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σήμερα ότι προσβλέπει στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν και ότι αναμένει ότι οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ θα είναι θετικές ως προς την έκβαση του πολέμου.

Η δήλωση του Βανς έγινε πριν αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον για το Πακιστάν.

«Μην προσπαθήσουν να μας ξεγελάσουν», λέει ο Βανς για τις συνομιλίες με το Ιράν.

«Ανυπομονούμε για τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε πριν επιβιβαστεί στο Air Force Two ενόψει των συνομιλιών μεταξύ των αμερικανικών και ιρανικών αντιπροσωπειών στο Πακιστάν.

JD Vance departs for peace talks with Iran in Pakistan: We’re looking forward to the negotiation. I think it’s going to be positive. If the Iranians are willing to negotiate in good faith and extend an open hand, that’s one thing. If they’re going to try to play us, they’re… pic.twitter.com/gBK06pia8c — Clash Report (@clashreport) April 10, 2026

Ο Βανς πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να «τείνουν χείρα συνεργασίας» αν οι Ιρανοί ενεργήσουν «με καλή πίστη». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αν «προσπαθήσουν να μας ξεγελάσουν», οι ΗΠΑ δεν θα δείξουν διάθεση ανταπόκρισης.

Όπως είπε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, του έχει δώσει κατευθυντήριες γραμμές για τις συζητήσεις.

Οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν και αναμένεται να ξεκινήσουν το Σάββατο, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Ο Βανς θα συνοδεύεται από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, ωστόσο το Ισλαμαμπάντ εξακολουθεί να αναμένει την άφιξη της ιρανικής αντιπροσωπείας, σύμφωνα με τον ανταποκριτή μας στο Πακιστάν.