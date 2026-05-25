Ντόναλντ Τραμπ: Είτε θα υπάρξει μια «εξαιρετική και ουσιαστική» συμφωνία είτε «καμία συμφωνία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν πρέπει να είναι «εξαιρετική και ουσιαστική», διαφορετικά «δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία».

«Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι μια συμφωνία εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Με σφοδρή επίθεση κατά των Δημοκρατικών αλλά και των Ρεπουμπλικανών επικριτών του ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «γελά» με όλους τους «Dumocrats» (χαζοδημοκρατικούς), τους RINOs (Ρεπουμπλικανοί μόνο κατ' όνομα) και τους «ανόητους» που, όπως υποστήριξε, «δεν γνωρίζουν τίποτα» για την πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη, σημειώνοντας ότι ορισμένα ζητήματα «δεν έχουν καν ακόμη τεθεί υπό διαπραγμάτευση».

Στο στόχαστρό του έβαλε μεταξύ άλλων μέλη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, όπως ο γερουσιαστής Τομ Τίλις, ο πρώην γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι και ο βουλευτής Τόμας Μάσι, τους οποίους χαρακτήρισε «αδύναμους», «αναποτελεσματικούς» και «losers», κατηγορώντας τους ότι προκαλούν «διχασμό και ήττες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε επίσης τις συγκρίσεις με τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν, JCPOA (Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης), την οποία χαρακτήρισε «καταστροφή» της κυβέρνησης Ομπάμα, υποστηρίζοντας ότι άνοιγε «άμεσο δρόμο» για την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

«Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Θα είναι το ακριβώς αντίθετο από την καταστροφική JCPOA», ανέφερε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας: «Όχι, εγώ δεν κάνω τέτοιες συμφωνίες».