«Απολύτως κλειδωμένες» είναι οι ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας

«Είμαστε και θα παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή πλευρά», δήλωσε ο Χίλι στη Διάσκεψη Άμυνας του Λονδίνου

O Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ είναι «απολύτως κλειδωμένες» στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με μία χθεσινή αναφορά του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε την επιλογή της απομάκρυνσης αριθμού Αμερικανών στρατιωτών από την Ευρώπη.

«Η Αμερική είναι απόλυτα κλειδωμένη τόσο με οφέλη, όπως επίσης και με μαζικές συνεισφορές στο ΝΑΤΟ. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Είμαστε και θα παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή πλευρά», δήλωσε ο Χίλι στη Διάσκεψη Άμυνας του Λονδίνου.