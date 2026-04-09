Σκληρές μάχες μεταξύ μελών της Χεζμπολάχ και του ισραηλινού στρατού στο Μπιντ Τζμπέιλ

Εντολή εκκένωσης στα νότια προάστια της Βηρυτού

Η Χεζμπολάχ ανέφερε σήμερα ότι μαχητές της έχουν εμπλακεί σε απευθείας συγκρούσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις στο Μπιντ Τζμπέιλ, στον νότιο Λίβανο, εκεί όπου η σιιτική οργάνωση τις είχε απωθήσει το 2006, έπειτα από λυσσαλέα μάχη.

Η κοινότητα αυτή, που απέχει πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ, έχει συμβολική σημασία για τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ επειδή εκεί είχε εκφωνήσει μια ομιλία ο πρώην ηγέτης της, ο Χασάν Νασράλα, το 2000, στους πανηγυρισμούς για την αποχώρηση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο έπειτα από είκοσι χρόνια κατοχής.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε και πάλι τους κατοίκους πολλών συνοικιών στη νότια Βηρυτό να τις εκκενώσουν, προειδοποιώντας ότι επίκεινται νέα πλήγματα εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ, μία ημέρα μετά τους πολύνεκρους βομβαρδισμούς στη χώρα, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Κατεπείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους των νοτίων προαστίων της Βηρυτού (…) Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του και πλήττει στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ σε όλα τα νότια προάστια» της λιβανέζικης πρωτεύουσας, ανέφερε σε ανάρτησή του ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού, συνταγματάρχης Αβισάι Αντράε.