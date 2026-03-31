Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εταιρειών

Στο τελεσίγραφό τους οι Ιρανοί περιλαμβάνουν τις Microsoft, ⁠Google, Apple, ⁠Intel, IBM, Tesla και Boeing

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είπαν σήμερα πως θα βάλουν στο στόχαστρό τους αμερικανικές εταιρείες στην περιοχή από αύριο 1η Απριλίου ως αντίποινα στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.

Οι 18 εταιρείες που απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης περιλαμβάνουν τις Microsoft, ⁠Google, Apple, ⁠Intel, IBM, Tesla και Boeing.

«Αυτές οι εταιρείες θα πρέπει να αναμένουν την καταστροφή των αντίστοιχων μονάδων τους ως απάντηση για κάθε τρομοκρατική ενέργεια στο Ιράν, αρχής γενομένης από τις 8 το βράδυ ώρα Τεχεράνης την Τετάρτη 1η Απριλίου», τονίζεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.