Ο Αραγτσί διαψεύδει τις πληροφορίες για εκτόξευση πυραύλων εναντίον της Τουρκίας

Νέα επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν με τον Τούρκο ομόλογό του

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απέρριψε σήμερα ως «εντελώς αβάσιμες» τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ισλαμική Δημοκρατία εκτόξευσε πυραύλους στην Τουρκία, προτείνοντας τη διεξαγωγή κοινής έρευνας για το θέμα αυτό.

Σε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, ο Αραγτσί προειδοποίησε κατά «επιχειρήσεων (...) που εξαπολύονται από εχθρούς» και είπε ότι το Ιράν είναι «έτοιμο για τεχνική συνεργασία από κοινού προκειμένου να εξεταστεί κάθε ισχυρισμός», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Χθες, Δευτέρα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε πως οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν άλλον έναν πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν.