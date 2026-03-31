NYT: Θολό το κέντρο εξουσίας στο Ιράν, δυσκολεύει τις επαφές ΗΠΑ – Τεχεράνης μετά τις στοχευμένες δολοφονίες

Αμερικανοί αξιωματούχοι βλέπουν ενίσχυση σκληροπυρηνικών και δυσκολία λήψης αποφάσεων

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Οι New York Times περιγράφουν σοβαρή ασάφεια στο ιρανικό κέντρο αποφάσεων

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι δολοφονίες αποδυνάμωσαν τον συντονισμό της Τεχεράνης

Το δημοσίευμα συνδέει την κατάσταση με ενίσχυση των σκληροπυρηνικών των Φρουρών

Η Ουάσιγκτον φέρεται να δυσκολεύεται να εντοπίσει αξιόπιστο συνομιλητή

Η εξόντωση κορυφαίων στελεχών της ιρανικής ηγεσίας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην έναρξη του πολέμου έχει περιπλέξει τη λειτουργία του ιρανικού μηχανισμού λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται ανώνυμους αξιωματούχους με γνώση αμερικανικών και δυτικών εκτιμήσεων πληροφοριών.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, η αποδυνάμωση της κορυφής της ιρανικής ιεραρχίας δεν επηρέασε μόνο την ικανότητα της Τεχεράνης να συντονίζει σημαντικές επιθέσεις αντιποίνων, αλλά δυσχέρανε και τις ίδιες τις προσπάθειες των ΗΠΑ να βρουν ποιοι έχουν σήμερα το πραγματικό βάρος των αποφάσεων στην ιρανική εξουσία.

Δυσκολία στον συντονισμό

Οι αξιωματούχοι που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα εκτιμούν ότι οι στοχευμένες δολοφονίες δεκάδων Ιρανών ηγετών έχουν δημιουργήσει ρήγματα στην εσωτερική συνοχή του συστήματος. Αυτό, σύμφωνα με την ίδια πηγή, καθιστά πιο δύσκολη τόσο τη λήψη αποφάσεων όσο και τον επιχειρησιακό συντονισμό της ιρανικής πλευράς.

Η εικόνα που μεταφέρεται είναι ότι η αλυσίδα εντολών στην Τεχεράνη εμφανίζεται πιο θολή από πριν. Το αποτέλεσμα είναι να ενισχύεται η αβεβαιότητα όχι μόνο για την κατεύθυνση που θα επιλέξει το Ιράν, αλλά και για το ποιοι παράγοντες έχουν πλέον λόγο στις κρίσιμες αποφάσεις.

Πρόβλημα και για τις επαφές με τις ΗΠΑ

Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι η νέα αυτή πραγματικότητα περιπλέκει και κάθε ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης. Η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τους New York Times, δυσκολεύεται να εντοπίσει αξιόπιστους συνομιλητές μεταξύ των επιζώντων αξιωματούχων της Τεχεράνης.

Παράλληλα, οι Ιρανοί διαπραγματευτές που παραμένουν σε θέση ευθύνης ενδέχεται, κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, να μην έχουν σαφή εικόνα για το τι ακριβώς είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί η ίδια η ηγεσία της χώρας. Αυτό εντείνει τη σύγχυση γύρω από το πραγματικό κέντρο αποφάσεων.

Ενίσχυση των σκληροπυρηνικών

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι οι δολοφονίες οδήγησαν και σε περαιτέρω ενίσχυση των σκληροπυρηνικών κύκλων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Η εκτίμηση αυτή προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο αβεβαιότητας, καθώς οι ισορροπίες στο εσωτερικό του ιρανικού καθεστώτος φέρονται να μετακινούνται προς πιο αδιάλλακτες θέσεις.

Υπό αυτό το πρίσμα, η σύγχυση για το ποιος αποφασίζει στην Τεχεράνη δεν αφορά μόνο τη διοικητική λειτουργία του κράτους, αλλά και τη γεωπολιτική κατεύθυνση που μπορεί να ακολουθήσει η χώρα στο επόμενο διάστημα.