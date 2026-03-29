Προειδοποίηση του Ιράν προς τις ΗΠΑ: Θα χτυπηθεί το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» αν πλησιάσει το Στενό του Ορμούζ

«Θα εκδικηθούμε το αίμα των μαρτύρων του πολεμικού πλοίου Dena»

Ο αρχηγός του ιρανικού ναυτικού, Σαχράμ Ιρανί, δήλωσε σήμερα ότι το «USS Abraham Lincoln» θα αποτελέσει στόχο εάν εισέλθει σε εμβέλεια, υπογραμμίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα «εκδικηθεί» για τη βύθιση της ιρανικής φρεγάτας Dena στις 4 Μαρτίου.

«Μόλις η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln βρεθεί σε εμβέλεια βολής, θα εκδικηθούμε το αίμα των μαρτύρων του πολεμικού πλοίου Dena εκτοξεύοντας διάφορους τύπους πυραύλων», δήλωσε ο Ιρανί, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.