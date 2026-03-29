Αυτοκίνητο χτύπησε πολλούς πεζούς στο κέντρο της βρετανικής πόλης Ντέρμπι – Συνελήφθη ένας άνδρας

Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στη Mirror ότι αυτό που έγινε ήταν «απόλυτη σφαγή»

Ένας άνδρας συνελήφθη αφού αυτοκίνητο χτύπησε πολλούς πεζούς στο κέντρο της πόλης Ντέρμπι στη Βρετανία χθες, Σάββατο, το βράδυ, γράφουν οι Times, επικαλούμενοι την αστυνομία.

Μερικοί από τους πεζούς που χτυπήθηκαν τραυματίστηκαν σοβαρά και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες των πληρωμάτων ασθενοφόρων προτού διακομισθούν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times.

BREAKING: 20 'mowed down' by car in Derby city centre in Derbyshire, UK; suspect arrested

Σύμφωνα με την αστυνομία του Ντέρμπισαϊρ, ένα μαύρο Suzuki Swift έπεσε πάνω σε δεκάδες ανθρώπους που περπατούσαν εκείνη τη στιγμή στο σημείο.

Ασθενοφόρα έφτασαν άμεσα στο σημείο και πρόσφεραν πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, πριν μεταφερθούν αρκετοί από αυτούς στο νοσοκομείο.

Ένας άνδρας περίπου 30 ετών βρίσκεται υπό κράτηση, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι αστυνομικοί σταμάτησαν το αυτοκίνητο λίγο μετά το περιστατικό.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στη Mirror ότι αυτό που έγινε ήταν «απόλυτη σφαγή».

Πρόσθεσε ότι ήταν «εντελώς τραγικό» να βλέπει τραυματισμένους ανθρώπους «μέσα στο αίμα» να βρίσκονται πεσμένοι στο πεζοδρόμιο και στον δρόμο.

Άλλος μάρτυρας είπε ότι άκουσε κραυγές την ώρα του περιστατικού.

BREAKING: A man has been arrested after multiple pedestrians were hit by a car in Derby's city centre. Derbyshire Police say a number of people have been injured, some of them seriously.

Η αστυνομία ζητά από όποιον είδε ένα μαύρο Suzuki Swift να κινείται στην πόλη πριν το συμβάν να επικοινωνήσει μαζί της.

Οι δρόμοι στην περιοχή έχουν κλείσει πλήρως και οι αρχές καλούν τον κόσμο να αποφύγει το σημείο.

Η οδός Friar Gate στην οποία συνέβη το περιστατικό, είναι κλειστός, όπως και παρακείμενοι δρόμοι.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για το κοινό.

New footage A man has been arrested after multiple pedestrians were hit by a car in Derby's city centre. Derbyshire Police say a number of people have been injured, some of them seriously.

Η βουλευτής των Εργατικών για το Derby North, Catherine Atkinson, σχολίασε το περιστατικό με ανάρτηση στα social media.

Όπως είπε: «Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από τις αναφορές ότι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα σοβαρό περιστατικό στο κέντρο της πόλης του Ντέρμπι απόψε. Οι σκέψεις μου είναι με τους τραυματίες και είμαι ευγνώμων στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μας».

Παράλληλα, κάλεσε τον κόσμο να ακολουθήσει τις οδηγίες της αστυνομίας και όποιος έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές.

Η αστυνομία του Ντέρμπισαϊρ δήλωσε στο GB News ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.