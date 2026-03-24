Drones χτυπούν την Amazon στο Μπαχρέιν, ενώ η Ινδία αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο – Οικονομικές αναταράξεις και πλήγμα στις ψηφιακές υποδομές λόγω της κρίσης

0

Ανησυχία για την ασφάλεια των κρίσιμων τεχνολογικών υποδομών στον Κόλπο

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Αγορά 5 εκατομμυρίων βαρελιών ιρανικού αργού από την ινδική Reliance.

Η κίνηση κατέστη εφικτή μετά την εξαίρεση που παρείχαν οι ΗΠΑ.

Σοβαρά προβλήματα στις υπηρεσίες AWS της Amazon στο Μπαχρέιν λόγω drones.

Οι παράπλευρες απώλειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή επεκτείνονται πλέον δυναμικά στο πεδίο της παγκόσμιας οικονομίας και των τηλεπικοινωνιών. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, ο ινδικός κολοσσός Reliance Industries προχώρησε στην αγορά 5 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το Ιράν, εκμεταλλευόμενος την ειδική άδεια που παραχώρησε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ).

Ενεργειακές ισορροπίες και αμερικανικές εξαιρέσεις

Η απόφαση της Ουάσιγκτον να παράσχει εξαιρέσεις σε επιλεγμένους εταίρους, όπως η Ινδία, ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια συγκράτησης των διεθνών τιμών του αργού, οι οποίες δέχονται ασφυκτικές πιέσεις λόγω της αστάθειας στα Στενά του Ορμούζ. Η Reliance, η οποία διαχειρίζεται το μεγαλύτερο συγκρότημα διυλιστηρίων στον κόσμο, επιστρέφει στους ιρανικούς προμηθευτές, διασφαλίζοντας τη ροή ενέργειας για την αναπτυσσόμενη ινδική οικονομία, παρά το καθεστώς κυρώσεων που παραμένει τυπικά σε ισχύ.

Ψηφιακό «μπλακ άουτ» στο Μπαχρέιν

Την ίδια στιγμή, η σύρραξη αποκτά νέα διάσταση με τη στοχοποίηση τεχνολογικών υποδομών. Η Amazon επιβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες της Amazon Web Services (AWS) στην περιοχή του Μπαχρέιν υπέστησαν σοβαρές δυσλειτουργίες μετά από έντονη δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones). Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει την τρωτότητα των ψηφιακών κόμβων που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Η διακοπή των υπηρεσιών cloud προκάλεσε προβλήματα σε πλήθος εταιρειών και οργανισμών που βασίζονται στις υποδομές της Amazon για τις καθημερινές τους λειτουργίες. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η χρήση drones κατά μη στρατιωτικών, αλλά στρατηγικής σημασίας υποδομών, αποτελεί μια νέα μορφή υβριδικού πολέμου που απειλεί να παραλύσει την οικονομική δραστηριότητα στον Περσικό Κόλπο, ανεξάρτητα από την έκβαση των μαχών στα παραδοσιακά μέτωπα.