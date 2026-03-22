Οκτώ βραδινές επιθέσεις κατά του αμερικανικού διπλωματικού κέντρου στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης

«Κάποιες ρουκέτες έπεσαν κοντά στην βάση», είπε Ιρακινός αξιωματούχος

Οκτώ πλήγματα στη διάρκεια της νύκτας είχαν στόχο ένα διπλωματικό και επιμελητειακό κέντρο των ΗΠΑ στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, ανακοίνωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράκ, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Οκτώ ξεχωριστές επιθέσεις, που διήρκεσαν ως τα ξημερώματα, με ρουκέτες και drones είχαν στόχο» αυτό το αμερικανικό κέντρο στο αεροδρόμιο, δήλωσε ο αξιωματούχος στο AFP. «Κάποιες ρουκέτες έπεσαν κοντά σε αυτή τη βάση», πρόσθεσε.

Άλλος Ιρακινός αξιωματούχος ασφαλείας έκανε λόγο για έξι επιθέσεις.

Ένα όχημα που μετέφερε σύστημα εκτόξευσης ρουκετών εντοπίστηκε στη συνοικία αλ Τζιχάντ, κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, σύμφωνα με αστυνομική πηγή, την ώρα που ένοπλες φιλοϊρανικές οργανώσεις στο Ιράκ έχουν αναλάβει την ευθύνη για σειρά πληγμάτων εναντίον αμερικανικών συμφερόντων μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, υπογραμμίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

