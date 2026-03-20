Πολιτική εκμετάλλευση της ποινικής διαδικασίας για τα Τέμπη καταγγέλλει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Εντοπίζεται προσπάθεια παρακώλυσης της έναρξης της δίκης μέσω ενεργειών που δυναμιτίζουν το κλίμα

Προσπάθεια «να δυναμιτίσουν την κατάσταση», ώστε να μη διεξαχθεί η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, διαπιστώνει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Αφορμή για την παρέμβαση αποτελούν «τα όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται στο Δικαστήριο της Λάρισας με το δίδυμο Κωνσταντοπούλου - Καρυστιανού».

Η Ένωση κάνει λόγο για «πολιτική εκμετάλλευση μιας ποινικής διαδικασίας» και για τέλεση σοβαρών αυτόφωρων κακουργημάτων και πλημμελημάτων που «θυμίζουν σκηνές άγριας Δύσης».

«Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ενθάρρυνση οι εισαγγελείς για να κινηθούν οι ποινικές διώξεις αυτεπάγγελτων αδικημάτων, ούτε οι δικηγορικοί σύλλογοι για σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα μελών τους», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Ένωση. Παράλληλα, σημειώνει πως δεν χρειάζεται ενθάρρυνση ούτε η Κυβέρνηση για να λάβει τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα που προτάθηκαν, ώστε να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία στο ακροατήριο τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στην ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής:

«Τα όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται στο Δικαστήριο της Λάρισας με το δίδυμο Κωνσταντοπούλου - Καρυστιανού και την τέλεση σοβαρών αυτόφωρων κακουργημάτων και πλημμελημάτων, θυμίζουν σκηνές άγριας Δύσης. Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημόσιων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρώπινων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα και επιβεβαίωση ενός ψεύτικου αντισυστημισμού που κρύβει φασιστική νοοτροπία.

Είναι δηλωμένη πρόθεσή τους πλέον να δυναμιτίσουν την κατάσταση και με κάθε τρόπο να μη διεξαχθεί η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Έχουν πέσει οι μάσκες και αποκαλύφθηκε το ψεύτικο ενδιαφέρον τους για απόδοση Δικαιοσύνης. Έχουν βάλει απέναντί τους συγγενείς των θυμάτων που περιμένουν τρία χρόνια την έναρξη της διαδικασίας, τους δικηγόρους που έχουν ετοιμαστεί για να ασκήσουν τα υπερασπιστικά τους καθήκοντα, την κοινωνία ολόκληρη που ζητά Δικαιοσύνη.

Μοναδικός στόχος τους είναι η πολιτική εκμετάλλευση μιας ποινικής διαδικασίας αξιοποιώντας κενά της νομοθεσίας και την κάλυψη από τη βουλευτική ασυλία, ρωγμές ενός συστήματος που επιτρέπει τέτοιους ακροβατισμούς. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ενθάρρυνση οι εισαγγελείς για να κινηθούν οι ποινικές διώξεις αυτεπάγγελτων αδικημάτων, ούτε οι δικηγορικοί σύλλογοι για σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα μελών τους, ούτε η Κυβέρνηση για να λάβει τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα που προτείναμε εδώ και καιρό ώστε να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία στο ακροατήριο τη Δευτέρα».